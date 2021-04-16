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Легковушка снесла женщину на переходе в Могилеве – видео

16.04.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ДТП произошло накануне вечером на Витебском проспекте областного центра. Под колеса автомобиля Mazda, которым управлял 21-летний мужчина, попала 57-летняя могилевчанка, пересекавшая улицу по нерегулируемому переходу.

Пострадавшая с места аварии была доставлена в реанимацию одной из местных больниц.

 
Теги: Витебск
 
 
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Жительница Могилева попала в больницу в результате ДТП: ее на пешеходном переходе сбил легковой автомобиль. Смотрите на видео кадры, снятые на месте аварии.
 
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