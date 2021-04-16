|
Легковушка снесла женщину на переходе в Могилеве – видео
16.04.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ДТП произошло накануне вечером на Витебском проспекте областного центра. Под колеса автомобиля Mazda, которым управлял 21-летний мужчина, попала 57-летняя могилевчанка, пересекавшая улицу по нерегулируемому переходу.
Пострадавшая с места аварии была доставлена в реанимацию одной из местных больниц.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Могилева попала в больницу в результате ДТП: ее на пешеходном переходе сбил легковой автомобиль. Смотрите на видео кадры, снятые на месте аварии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)