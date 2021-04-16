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Панарин: укрепление отношений Минска и Москвы важно на фоне активности НАТО

16.04.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Минска и Москвы важно на фоне активности НАТО" data-media-descr="О действиях НАТО у границ Союзного государства .возможности военной агрессии и укреплении белорусско-российской интеграции на этом фоне рассуждает политический эксперт, профессор Игорь Панарин." data-rubric="radio" data-rubric-url="/radio/" data-rubric-title="Радио" data-rubric-subtitle="Радио. Подкасты и стримы из студии радио Sputnik Беларусь" data-subscribe-itunes="" data-subscribe-googlepodcasts="" data-subscribe-tunein="" data-subscribe-castbox="" data-subscribe-soundstream="" data-subscribe-rss="https://sputnik.by/export/itunes/rss2/radio.xml" data-subscribe-ria="" data-podcast="">
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Панарин: укрепление отношений Минска и Москвы важно на фоне активности НАТО

В частности, Панарин в обзоре на своем youtube-канале напомнил о недавнем телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который только что вернулся из баку, где находился с визитом и встречался с лидером Азербайджана. "Рассмотрели тематику врачевания Кавказа, а затем укрепления Союзного государства и в целом братских отношений между России и Беларуси", отметил Панарин. 

© Photo : пресс-служба президента
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"В последнее время отношения между Минском и Москвой все больше укрепляются, и это очень важно в контексте предпринимаемых НАТО попыток агрессии против России и фактически против Союзного государства", ― сказал политолог.

В частности, Панарин обратил внимание на большое интервью министра обороны РФ Сергея Шойгу "Российской газете", где он рассказал о готовности вооруженных сил отразить "военную агрессию блока НАТО, которая действительно готовится".

"Только за неделю около 60 иностранных самолетов и беспилотных летательных аппаратов были зафиксированы у границ России, то есть реально идет подготовка в военной агрессии НАТО. Решатся на это эти безумцы, это второй вопрос. Но подготовка продолжается", ― отметил Панарин.

Напомним, в пятницу с официальным визитом в Минске находился премьер-министр России Михаил Мишустин. Речь шла "как об улучшении отношений двух стран, так и о насущных проблемах", кроме того, стала известна дата предстоящей встречи двух лидеров, Владимир Путин и Александр Лукашенко предварительно встретятся в Москве 22 апреля, сообщил президент Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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