«Мы не гоняемся за сложными рецептурами». На Белинского открылась кондитерская Mousse

Источник материала: Tut.by

Недавно на улице Белинского, 23 в тестовом режиме открылась кондитерская Mousse. Ее создатели говорят, что не гоняются за сложными рецептурами, а саму кофейню называют теплым атмосферным местом, куда можно прийти всей семьей. Взглянули, что за место получилось у минчанок и столько там стоят десерты.





«Изучаем десерты со всего мира и адаптируем их для нашей кондитерской»

Mousse art bakery — кондитерская. Ее создатели говорят, что у них получилось теплое атмосферное место, куда можно прийти с подружкой или всей семьей. Для детей есть специальный уголок с игрушками, а еще тут рады питомцам, — им всегда нальют воды и угостят специальным лакомством. Говоря о формате, в кондитерской отмечают, что он, конечно, не новый, но любой проект, к которому создатели относятся «как к ребенку», нужен городу.

— Мы давно научились воспринимать подобные проекты не как конкурентов, а как коллег по цеху. Мы сотрудничаем и помогаем друг другу, мы не раз выручали их, а они — нас. Работы хватит на всех.









Проектом сейчас занимается четверо учредителей: основатель и арт-директор Анна Давиденя, Анастасия Мозжухина — директор, шеф-кондитер Юлия Садовская и учредитель Куликова Оксана. Они говорят, что у них получился отличный квартет.

— Наш опыт в кондитерстве — более десяти лет, был опыт ведения похожего бизнеса, знаем структуру работы ресторанного бизнеса и основы продаж. Анна и Юлия неоднократно становились призерами и победителями кондитерских соревнований, а также были кондитерами года.





Говоря о меню, в Mousse art bakery отмечают, что не гоняются за сложными рецептурами. В основе десертов простые и натуральные составляющие. Название — Mousse — переводится как мусс (десерт), а это, по мнению владельцев, ассоциируется с легкостью и нежностью.

— Нам хочется, чтобы наши десерты были простыми, понятными и очень вкусными. Не последнюю роль играет внешний вид, поэтому мы изучаем много десертов со всего мира, адаптируя их под формат нашей кондитерской. Так, например, появились популярные у нас блинчиковые торты, чизкейки «Ежики», кейк-попсы в виде спящих драконов или хомячков и так далее.

Еще в кондитерской готовят десерты на заказ и очень этим гордятся. Говорят, что к праздникам всегда придумывают интересные предложения, и намерены и дальше не сдавать позиции.

Некоторые позиции из меню (все десерты — 5−8 рублей)

пончики — 7 рублей, десерт вулкан — 5 рублей

блинчиковый тирамису — 6,5 рубля

карамельный десерт — 6,5 рубля

экспрессо — 3 рубля, латте — 4,5 рубля

чай — 3,5 рубля, милкшейк — 6 рублей









«Всегда рады, когда к нам специально приезжают из других районов»

Место — улицу Белинского — выбрали, когда перебирали локации, где живет целевая аудитория. А это у Mousse молодые семьи с детьми. При этом искали просторное помещение, где мы бы могли разместить и производство, и зал.

— На тот момент выбор в городе был не велик, нам очень повезло, что мы смогли найти это место. Район очень нравится, люди приветливые: один раз стоит пообщаться и такое чувство, что можно поделиться почти всем, а второй раз так и вовсе говоришь как с старым знакомым! Много детишек, много «хвостатых». Но, кончено, всегда рады, когда к нам специально приезжают в гости из других районов. И таких гостей у нас много, чему мы безумно благодарны.





Место зала небольшое, посадку организовали примерно для 30 человек. Сама стройка шла небыстро и затянулась на полтора года.

— При том, если производство построилось за пять месяцев, то все остальное время ушло на зал. Строили все с нуля, раньше помещение было офисным, поэтому была полная реконструкция с перепрофилированием.









Кондитерская работает в тестовом режиме только вторую неделю, создатели многое дорабатывают «по ходу». Скоро вводят в меню несладкие круассаны и киши, поздние завтраки и винную карту.

— Очень рады, что большинство отзывов не просто положительные, а прямо идут с таким теплом и поддержкой. Это вселяет уверенность, что мы не ошиблись с концепцией.

Кстати, владельцы говорят, что для них вложения были серьезными, а в изначально запланированный бюджет уложиться не вышло. Из-за необычного дизайн-проекта приходилось придумывать решения, расходы на которые сложно было спланировать.

— Над дизайном работали талантливые ребята Soffit Interiors. Они сразу уловили наше видение проекта и сделали еще в сто раз круче.









Говоря о времени запуска, владельцы кондитерской отмечают, что, наверное, не вспомнят более сложного времени для общепита, чем пандемия. К тому же, были у них и сложности с финансированием.

— Но когда началась пандемия, мы уже зашли слишком далеко, чтобы все бросить. Наше заведение — это детище, в которое мы вложили очень много средств и времени.

Кондитерская Mousse Адрес: ул. Белинского, 23

Время работы: ежедневно с 9.00 до 21.00