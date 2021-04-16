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Российские чиновники отчитались о доходах. У Путина доход оказался меньше, чем у пресс-секретаря

16.04.2021 19:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За 2020 год президент России Владимир Путин заработал почти 9 миллионов 995 тысяч российских рублей. Это следует из его декларации, которую разместили на сайте Кремля. В пересчете в валюту доход Путина составил около 130,2 тысячи долларов.


Фото: Reuters

Список задекларированного Владимиром Путиным имущества по сравнению с прошлым годом остался прежним. У него в собственности квартира площадью 77 кв. м, гараж (18 кв. м), а также два автомобиля ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф», пишет РБК. Кроме того, в пользовании у Путина, согласно его декларации, есть квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м. Вся недвижимость находится в России.

Для сравнения: доход пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова за 2020 год составил около 12,5 миллиона российских рублей (около 162,8 тысячи долларов), а заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева — 18,1 миллиона российских рублей (около 235,7 тысячи долларов), помощника президента России Владимира Мединского — 17,6 миллиона российских рублей (около 229,2 тысячи долларов).

Из автомобилей российские чиновники задекларировали: Мединский задекларировал Мерседес-Бенц V250, Медведев — ГАЗ 20, ГАЗ 21, Песков — Мерседес-Бенц V250, Мерседес-Бенц V250, КИА Сид, снегоболотоход can-am.

Если смотреть доходы супруг российских чиновников, то жена доход жены Пескова Татьяны Навки составил порядка 212,9 миллиона российских рублей (около 2,8 миллиона долларов), а супруги Мединского — 47,9 миллиона российских рублей (около 623,8 тысячи долларов).

В 2019 году годовой доход Путина составил 9,72 миллиона российских рублей, в 2018 — 8,648 миллиона российских рублей. Максимальный показатель был зафиксирован в декларации за 2017 год — 18,7 миллиона российских рублей. Тогда же из декларации исчез земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м. В 2017 году этот участок был продан, и именно поэтому доход президента резко вырос, объяснял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В остальном данные о собственности Путина практически не меняются с 2008 года, когда должностных лиц законом «О противодействии коррупции» обязали декларировать доходы, имущество и обязательства имущественного характера. Только в 2009 году Путин приобрел «Ниву», тогда же ему перестали принадлежать 230 акций банка ОАО «Санкт-Петербург».

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В пересчете в валюту доход Путина за 2020 год составил около 130,2 тысячи долларов.
 
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