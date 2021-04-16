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Российские чиновники отчитались о доходах. У Путина доход оказался меньше, чем у пресс-секретаря
Источник материала: Tut.by
За 2020 год президент России Владимир Путин заработал почти 9 миллионов 995 тысяч российских рублей. Это следует из его декларации, которую разместили на сайте Кремля. В пересчете в валюту доход Путина составил около 130,2 тысячи долларов.
Список задекларированного Владимиром Путиным имущества по сравнению с прошлым годом остался прежним. У него в собственности квартира площадью 77 кв. м, гараж (18 кв. м), а также два автомобиля ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф»,
Для
Из автомобилей российские чиновники задекларировали: Мединский задекларировал Мерседес-Бенц V250, Медведев — ГАЗ 20, ГАЗ 21, Песков — Мерседес-Бенц V250, Мерседес-Бенц V250, КИА Сид, снегоболотоход can-am.
Если смотреть доходы супруг российских чиновников, то жена доход жены Пескова Татьяны Навки составил порядка 212,9 миллиона российских рублей (около 2,8 миллиона долларов), а супруги Мединского — 47,9 миллиона российских рублей (около 623,8 тысячи долларов).
В 2019 году годовой доход Путина составил 9,72 миллиона российских рублей, в 2018 — 8,648 миллиона российских рублей. Максимальный показатель был зафиксирован в декларации за 2017 год — 18,7 миллиона российских рублей. Тогда же из декларации исчез земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м. В 2017 году этот участок был продан, и именно поэтому доход президента резко вырос, объяснял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В остальном данные о собственности Путина практически не меняются с 2008 года, когда должностных лиц законом «О противодействии коррупции» обязали декларировать доходы, имущество и обязательства имущественного характера. Только в 2009 году Путин приобрел «Ниву», тогда же ему перестали принадлежать 230 акций банка ОАО «Санкт-Петербург».
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В пересчете в валюту доход Путина за 2020 год составил около 130,2 тысячи долларов.
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