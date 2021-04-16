«Пришла СМС, и связь пропала». Минчанка не оплатила «письмо счастья» - оператор отключил ей мобильный

Источник материала: Tut.by

Из-за неоплаченного «письма счастья» за превышение скорости минчанке Наталье отключил телефон оператор сотовой связи МТС: об этом компанию попросили судебные исполнители. Девушка возмущена: на каком основании это сделали, тем более что у нее на счете был положительный баланс. AUTO.TUT.BY разбирался в ситуации.



Фото: Глеб Малофеев

Наталья сейчас находится в декрете по уходу за ребенком, на автомобиле, который оформлен на ее имя, ездит супруг. Иногда автомобилист превышает скорость и машина попадается на камеры фотофиксации. «Письма счастья» приходят по месту прописки владелицы авто, но она там не проживает, поэтому получить квитанцию не может. Тем не менее штрафы они оплачивают.

— У меня два номера: А1 и МТС. От первого оператора всегда приходила СМС, мол, заведено исполнительное производство из-за неоплаченного штрафа и ссылка, перейдя по которой можно было получить все сведения и произвести оплату — так мы и делали, — рассказала Наталья.

А вчера Наталья получила неприятный сюрприз от МТС: СМС, в котором ей сообщили, что услуги связи по ее номеру приостановлены на основании постановления судебного исполнителя Первомайского района. Девушка могла только предполагать, что это произошло из-за неуплаченного штрафа по линии ГАИ.





— Мне даже не дали время позвонить и уточнить, что произошло — телефон сразу отключили от исходящих и входящих звонков. Хорошо, что в это время я находилась в квартире в Минске, а не за городом. Через городской номер и домашний Wi-Fi стала дозваниваться и уточнять, что произошло.

В отделе принудительного исполнения Первомайского района минчанке сообщили, что за ней числится неуплаченный штраф по постановлению ГАИ за превышение скорости, которое зафиксировала камера. Сумма штрафа — около 16 рублей. Наталья поинтересовалась, почему судебный исполнитель не позвонил ей, а сразу решил действовать через оператора и требовать отключения абонента, на что ей сообщили, что «должников очень много, всем звонить нет времени».

Наталья звонила и в службу поддержки МТС: интересовалась, насколько законны их действия, при чем тут штраф ГАИ и ее номер телефона, на котором, кстати, был положительный баланс.

— Мне ответили, что действовать таким образом они имеют право. Сотрудница МТС сообщила, что у них не регламентировано время, через которое надо блокировать номер после получения запроса судебного исполнителя. Объяснили, что если я хочу, чтобы мне поскорее включили номер, то должна уплатить штраф, сообщить об этом судебному исполнителю, тот передаст информацию в компанию, что долга нет, — и услуга мне будет подключена. Причем делать все надо быстро, так как их специалисты работают до 17.30.

Штраф Наталья уплатила и сообщила об этом в отдел принудительного исполнения. Телефон абоненту включили спустя почти два часа, при этом вычли абонентскую плату за то время, что телефон был отключен.

В СООО «МТС» AUTO.TUT.BY сообщили, что в данной ситуации компанией исполняется постановление судебного исполнителя согласно статье 61 Закона Беларуси «Об исполнительном производстве».

Статья 61. Общие правила принятия, замены, приостановления и отмены мер по обеспечению исполнения исполнительного документа судебным исполнителем

Меры по обеспечению исполнения исполнительного документа принимаются судебным исполнителем по ходатайству взыскателя или по собственной инициативе. Ходатайство о принятии мер по обеспечению исполнения исполнительного документа рассматривается не позднее трех дней со дня его поступления.

В принятии мер по обеспечению исполнения исполнительного документа может быть отказано, если:

причины, указанные взыскателем в ходатайстве о принятии мер по обеспечению исполнения исполнительного документа, признаны судебным исполнителем недостаточно обоснованными;

принятие мер по обеспечению исполнения исполнительного документа может существенно нарушить права и законные интересы иных лиц;

принятие мер по обеспечению исполнения исполнительного документа будет препятствовать исполнению этого исполнительного документа.

Вопрос о принятии мер по обеспечению исполнения исполнительного документа рассматривается без вызова сторон исполнительного производства.

Постановление судебного исполнителя о принятии мер по обеспечению исполнения исполнительного документа или об отказе в их принятии не позднее дня, следующего за днем его вынесения, направляется сторонам исполнительного производства, а также иным лицам, на которых возложена обязанность исполнения соответствующих мер по обеспечению исполнения исполнительного документа. Постановление судебного исполнителя о принятии мер по обеспечению исполнения исполнительного документа подлежит немедленному исполнению в порядке, установленном законодательством.

Принятые ранее меры по обеспечению исполнения исполнительного документа, указанные в абзацах втором–седьмом и одиннадцатом части четвертой статьи 60 настоящего Закона, могут быть заменены другими мерами, приостановлены, отменены судебным исполнителем в порядке, установленном настоящим Законом и иными актами законодательства.

Замена одной меры по обеспечению исполнения исполнительного документа другой мерой, приостановление или отмена принятых мер по обеспечению исполнения исполнительного документа производятся судебным исполнителем по ходатайству стороны исполнительного производства или по собственной инициативе. Соответствующее ходатайство рассматривается не позднее трех дней со дня его поступления.

Постановление судебного исполнителя о замене одной меры по обеспечению исполнения исполнительного документа другой мерой, о приостановлении или отмене принятых мер по обеспечению исполнения исполнительного документа направляется сторонам исполнительного производства, а также иным лицам, на которых возложена обязанность исполнения соответствующих мер по обеспечению исполнения исполнительного документа.

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