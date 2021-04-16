Мнение: С точки зрения Кремля, на данный момент Лукашенко –идеальный «мальчик для битья»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Кукловод и овца разбирается в том, как неудачи России на внешних фронтах сказываются на отношении Москвы к Минску.

Вчера Путин позвонил Лукашенко, сегодня в Минск прилетает премьер РФ Мишустин, а уже в следующий четверг белорусского правителя вызывают в Кремль – Россия явно активизируется на белорусском направлении.

Сегодня мы дадим краткий обзор ключевых политических процессов на постсоветском пространстве, и как они формируют контекст российско-белорусских отношений.

1. Украина. После фазы активных боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов в борьбе за Украину установилось определённое равновесие. Россия сохраняла значительное влияние через олигарха Медведчука и подконтрольную ему медиаимперию.

Несколько месяцев назад руководство Украины нарушило это равновесие, запретив пророссийские телеканалы и начав уголовное преследование ряда подконтрольных Кремлю бизнесменов и политиков.

Для Москвы это стало серьёзным ударом, и было принято решение надавить на Киев угрозой военной интервенции. Однако скопления российских войск рядом с границами Украины не произвели ожидаемого эффекта.

Зеленский, чувствуя за собой поддержку США, наоборот, пошёл на обострение. Как мы сейчас видим, ситуация стабилизировалась, а российский МИД выступил с миролюбивым заявлением, что угрожать никому не планировали, а это были просто учения.

В результате Зеленский укрепил свои внутриполитические позиции и теперь имеет намного больше возможностей для атаки на пророссийскую фракцию. То есть Москва не только не добилась желаемого, но и ухудшила своё положение в борьбе за влияние на Украину.

2. США. При новом президенте Штаты вернулись в международную политику, причём с особым фокусом на Восточную Европу (глава Госдепа Блинкен – специалист именно по нашему региону). Не исключаем, что смелость Зеленского в противостоянии с Москвой объясняется именно гарантиями со стороны Вашингтона.

В Кремле с тревогой наблюдают за активизацией США и именно поэтому телефонный разговор Байдена с Путиным российские СМИ интерпретируют как успешное принуждение к переговорам. Однако на следующий день выяснилось, что Байден звонил, чтобы объяснить российскому коллеге, за что именно против России будут введены новые санкции.

3. Закавказье. До войны 2020-ого в Карабахе Россия имела огромное влияние на Армению и значительное на Азербайджан. Из войны Азербайджан вышел ближайшим (до степени смешения) союзником Турции, а Армения, надеявшаяся на военную поддержку, глубоко разочаровалась в России.

Получается, что Россия в последний год потерпела ряд неудач на постсоветском пространстве. Это сильно бьёт по её репутации влиятельного игрока мировой политики, способного отстаивать свои интересы. А репутация – это ключевой фактор в международных отношениях, за неё стоит бороться.

В защиту Кремля скажем, что ситуация и по Армении, и по Украине, и по Молдове (где пророссийские силы проиграли выборы) была изначально не выигрышной.

Наверное, можно было разыграть эти расклады удачнее, но поражения были скорее обусловлены объективными обстоятельствами, нежели какими-то провальными решениями руководства Кремля.

В белорусском случае таких извинений быть не может. Режим Лукашенко существует исключительно с согласия Москвы. Однако добиться от него хоть чего-нибудь пока не получается. Даже наоборот, последний месяц Лукашенко проводит явно антироссийскую политику: ломает рычаги влияния, не выполняет обещания, похищает людей в центре Москвы.

Особо циничным вызовом стал визит в Азербайджан , который в РФ встретили с особым раздражением (на сайте Кремля поездка в Баку заявлена единственной темой вчерашнего звонка от Путина). Одним лишь звонком дело не ограничится, сегодня Мишустин должен, по задумке, принудить Лукашенко к явным уступкам, чтобы Путин объявил о них при личной встрече уже через неделю.

Так российский президент сможет публично восстановить пошатнувшееся реноме сильного лидера.

Похоже, что белорусский правитель в силу невероятно раздутого самомнения разозлил своего единственного союзника. Самое печальное для Лукашенко, что с точки зрения Кремля он, на данный момент – идеальный «мальчик для битья», на котором можно отыграться за внешнеполитические неудачи.

«Визит Лукашенко в Баку — это еще одна публичная пощечина Москве»