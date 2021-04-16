Тела супругов нашли в частном доме возле Пинска

В Пинском районе мужчина убил супругу, а потом покончил с собой, сообщает пресс-служба СК.



Фото: СК

Днем 15 апреля в милицию позвонила местная жительница и рассказала, что обнаружила в частном доме тело 50-летней женщины с признаками насильственной смерти.

По данным следствия, между женщиной и ее 51-летним мужем вспыхнула ссора. Мужчина ударил супругу ножом в область шеи, от чего она умерла на месте. Потом он пошел в соседнюю комнату и покончил с собой.

Пинский межрайонный отдел СК завел уголовное дело.