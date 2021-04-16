ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тела супругов нашли в частном доме возле Пинска

16.04.2021 19:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Пинском районе мужчина убил супругу, а потом покончил с собой, сообщает пресс-служба СК.

Тела супругов нашли в частном доме возле Пинска
Фото: СК

Днем 15 апреля в милицию позвонила местная жительница и рассказала, что обнаружила в частном доме тело 50-летней женщины с признаками насильственной смерти.

По данным следствия, между женщиной и ее 51-летним мужем вспыхнула ссора. Мужчина ударил супругу ножом в область шеи, от чего она умерла на месте. Потом он пошел в соседнюю комнату и покончил с собой.

Пинский межрайонный отдел СК завел уголовное дело.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пинском районе мужчина убил супругу, а потом покончил с собой, сообщает пресс-служба СК.
 
Новости дня
Новости разные
 
Российские чиновники отчитались о доходах. У Путина доход оказался меньше, чем у пресс-секретаря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by