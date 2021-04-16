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Кремль отчитался: опубликовал сведения о доходах и имуществе Владимира Путина
Источник материала: Партизан
Кремль опубликовал сведения о доходах и имуществе президента России Владимира Путина и сотрудников администрации президента (АП) за 2020 год.
Согласно декларации, доход главы государства в 2020 году составил 9 994 692 руб. Это на 268 тыс. больше, чем в 2019 году. Также президент имеет в собственности квартиру (77 кв. м), гараж (18 кв. м), два автомобиля ГАЗ М21, «Ниву», а также автомобильный прицеп «Скиф». В пользовании у господина Путина задекларированы квартира (153,7 кв. м) и гаражное место (18 кв. м),
К сведению, курс рубля к доллару - 1:75, 76
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Кремль опубликовал сведения о доходах и имуществе президента России Владимира Путина и сотрудников администрации президента (АП) за 2020 год.
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