Кремль отчитался: опубликовал сведения о доходах и имуществе Владимира Путина

Согласно декларации, доход главы государства в 2020 году составил 9 994 692 руб. Это на 268 тыс. больше, чем в 2019 году. Также президент имеет в собственности квартиру (77 кв. м), гараж (18 кв. м), два автомобиля ГАЗ М21, «Ниву», а также автомобильный прицеп «Скиф». В пользовании у господина Путина задекларированы квартира (153,7 кв. м) и гаражное место (18 кв. м),kommersant.ru