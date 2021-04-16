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Глава МИД Беларуси встретился с послами Германии и Франции. Стороны по-разному рассказали об этом разговоре
Источник материала: Onliner
Сегодня министр иностранных дел Владимир Макей пообщался с послом Франции Николя де Лакостом и послом ФРГ Манфредом Хутерером. В протокольном отчете об этой встрече довольно стандартные формулы: обсудили белорусско-европейские и двусторонние отношения, актуальные вопросы... Но по раздельности каждая из сторон дала свою формулировку. И они различаются в принципиальных моментах.
МИД РБ: «Подтверждена взаимная заинтересованность»
Наш МИД
Послы: нормализация невозможна без новых выборов
Несколько иначе услышали и увидели произошедшее западные дипломаты. Посольства ФРГ и Франции
Но дальше сказано: «Послы выразили обеспокоенность правительств своих государств по поводу ситуации с правами человека в Беларуси и напомнили о позиции ЕС о невозможности нормализации отношений до тех пор, пока не будет положен конец силовым действиям, направленным против мирных демонстрантов, пока не будут освобождены все политические заключенные и не будет начат широкий всесторонний политический диалог и, как итог, проведены новые президентские выборы».
стол + 2 стула, основание - дерево, столешница - дерево, материал: дерево
основание - искусственный ротанг/сталь; сиденье: 1000×1150 мм, материал: металл
стол: 650×650×710 мм, основание - сталь, столешница - сталь
стол + 2 кресла + 2 пуфика, стол: 450×450×450 мм, основание - искусственный ротанг/алюминий, столешница - стекло; сиденье: 720×860 мм
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Глава МИД Беларуси встретился с послами Германии и Франции. Стороны по-разному рассказали об этом разговоре
Сегодня министр иностранных дел Владимир Макей пообщался с послом Франции Николя де Лакостом и послом ФРГ Манфредом Хутерером. В протокольном отчете об этой...
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