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Глава МИД Беларуси встретился с послами Германии и Франции. Стороны по-разному рассказали об этом разговоре

16.04.2021 19:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня министр иностранных дел Владимир Макей пообщался с послом Франции Николя де Лакостом и послом ФРГ Манфредом Хутерером. В протокольном отчете об этой встрече довольно стандартные формулы: обсудили белорусско-европейские и двусторонние отношения, актуальные вопросы... Но по раздельности каждая из сторон дала свою формулировку. И они различаются в принципиальных моментах.

МИД РБ: «Подтверждена взаимная заинтересованность»

Наш МИД сообщает: Макей проинформировал собеседников о ходе конституционного процесса, о других вопросах развития ситуации внутри страны. В ведомстве отметили: «Предметно подтверждено сохранение подходов и принципов, на которых Беларусь готова выстраивать взаимодействие с западными партнерами. Подтверждена взаимная заинтересованность в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержке диалога».

Послы: нормализация невозможна без новых выборов

Несколько иначе услышали и увидели произошедшее западные дипломаты. Посольства ФРГ и Франции дают одинаковый отчет (тоже короткий и протокольный): стороны затронули тему политической ситуации в Беларуси, обсудили некоторые вопросы международной политики. «Встреча прошла в конструктивном русле».

Но дальше сказано: «Послы выразили обеспокоенность правительств своих государств по поводу ситуации с правами человека в Беларуси и напомнили о позиции ЕС о невозможности нормализации отношений до тех пор, пока не будет положен конец силовым действиям, направленным против мирных демонстрантов, пока не будут освобождены все политические заключенные и не будет начат широкий всесторонний политический диалог и, как итог, проведены новые президентские выборы».


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Сегодня министр иностранных дел Владимир Макей пообщался с послом Франции Николя де Лакостом и послом ФРГ Манфредом Хутерером. В протокольном отчете об этой...
 
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