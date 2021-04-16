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Киностудии «Беларусьфильм» выделят из бюджета 5,5 млн рублей в виде ссуды

16.04.2021 19:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Национальная киностудия «Беларусьфильм» получит ссуду на 5,5 млн рублей. Соответствующее распоряжение 16 апреля подписал Александр Лукашенко.

Киностудии «Беларусьфильм» выделят из бюджета 5,5 млн рублей в виде ссуды
Фото ont.by

Как следует из документа, ссуда будет предоставлена из остатков средств республиканского бюджета 2020 года.

Деньги могут быть использованы для оплаты работ и услуг, для погашения кредиторской задолженности, выплаты зарплаты, уплаты налогов и иных платежей.

Вернуть государству ссуду киностудия будет должна до 30 декабря 2027 года равными долями, начиная с 1 января 2023 года.

Персональная ответственность за возврат ссуды возложена на генерального директора киностудии и министра культуры.

 

 

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Национальная киностудия «Беларусьфильм» получит ссуду на 5,5 млн рублей. Соответствующее распоряжение 16 апреля подписал Александр Лукашенко.
 
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