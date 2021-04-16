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В России случайно создали беспохмельную водку

16.04.2021 19:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В России случайно создали беспохмельную водку
Фото: pixabay.com
Двое ученых из новосибирского Академгородка — Николай Баранов и Оксана Афанасьева — случайно создали водку, не вызывающую похмелья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Исследователи пытались создать лекарство для больных сахарным диабетом второй степени на основе лишайника ягеля, который употребляют в пищу северные олени. Это растение обладает свойством выводить токсины из организма.

После этого ученые стали добавлять выделенные из растения олигосахариды в различные жидкости, в том числе в водку. Получившийся напиток сохранил свою крепость, однако лишился вредных свойств. Так, его постинтоксикационный эффект уменьшился в целых 20 раз, токсическое действие алкоголя — в два-три раза, и в шесть раз — уменьшилась скорость образования алкогольной зависимости.

Ученые намерены сосредоточиться на изучении свойства ягеля для коррекции метаболических нарушений при сахарном диабете. Что касается производства водки, то это «дело будущего», считают они. «Для этого надо соответственным образом подготовиться, чтобы это можно было воплощать в реальную жизнь», — резюмировали российские исследователи.

Ранее британский диетолог Шан Бейкер (Sian Baker) назвала продукты и напитки, которые помогают бороться с похмельем. По словам эксперта, самый эффективный способ предотвратить сильное похмелье — пить много воды, желательно с добавлением сахара и соли. Это следует делать после каждого приема алкоголя. Также полезно заранее напиться молока или йогурта.
 
 
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Исследователи пытались создать лекарство для больных сахарным диабетом второй степени на основе лишайника ягеля.
 
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