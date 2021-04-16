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Музыкант Тима Белорусских приговорен к двум годам ограничения свободы

16.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минский суд вынес приговор в отношении популярного музыканта Тимы Белорусских. Артист получил два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

«Суд приговорил Тиму Белорусских к двум годам «домашней химии», – говорится в сообщении агентства Sputnik Беларусь.

Именно на таком наказании настаивала сторона гособвинения. Суд Московского района белорусской столицы рассматривал уголовное дело, которое было возбуждено в отношении музыканта и его знакомого. Настоящее имя исполнителя – Тимофей Морозов, он обвинялся в приобретении, употреблении и хранении амфетамина массой 0,0375 грамма. Помимо этого обвиняемый и его знакомый подозревались в приобретении и совместном употреблении гашиша массой 1,9609 грамма, а также в перевозке и хранении указанного вещества.

Молодые люди приобрели наркотические средства в интернете в декабре 2020 и в январе 2021 года. Часть из купленного они употребили в помещении одного из игровых клубов Минска, а остальное обнаружили представители органов правопорядка. В конце марта певец признал вину.

Под «домашней химией» в Беларуси понимается обязательство находиться дома в определенное время, выходить из него лишь по веской причине, не употреблять спиртное и на регулярной основе отмечаться в милиции.



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Теги: Минск
 
 
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Артист получил два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
 
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