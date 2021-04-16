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В Google Earth добавили 3D-таймлапсы, чтобы показать, как изменилась планета за 37 лет

16.04.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Google Earth добавили 3D-таймлапсы, чтобы показать, как изменилась планета за 37 лет

Компания Google провела самое крупное с 2017 года обновление сервиса Timelapse в Google Earth. Теперь люди смогут посмотреть, какие изменения за последние 37 лет претерпела Земля. Об этом говорится в блоге компании.

Таймлапс был создан из 24 миллионов спутниковых снимков, полученных в период с 1984 по 2020 годы. Тысячи компьютеров обрабатывали фото более двух миллионов часов. Получившаяся «видеомозаика» весит 4,4 терапикселя – это сопоставимо с 530 тысячами 4K-видео.

Творение Google, по версии самой компании, является «самым большим видео на планете».

В Сети появились три ролика, которые показывают, как по всему миру за последние десятилетия отстраивались города, исчезали леса и таяли ледники.



Фото: скриншот видео Google Earth

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Компания Google провела самое крупное с 2017 года обновление сервиса Timelapse в Google Earth. Теперь люди смогут посмотреть, какие изменения за последние 37 лет претерпела Земля....
 
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