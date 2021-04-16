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В Кракове висевший на дереве круассан несколько дней держал в страхе жителей дома
Источник материала: ОНТ
В Кракове (Польша) женщина вызвала службу спасения животных из-за круассана, который висел на дереве. Местные жители приняли кондитерское изделие за необычное животное. Об этом
Встревоженная женщина обратилась в службу спасения животных и сообщила о некоем существе, сидящем на кусте сирени. Жительница Кракова подчеркнуло, что экзотическое животное сидит на ветке уже два дня, а жители дома боятся открывать окна.
После телефонного расспроса, оператор службы решил, что речь может идти об игуане. Но рептилия вряд ли смогла бы выжить весной на улице из-за низких ночных температур.
На место прибыли инспекторы. Они обнаружили на ветви круассан. Предположительно, кто-то хотел покормить птиц и бросил его из окна.
Фото: Служба спасения животных Кракова
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В Кракове (Польша) женщина вызвала службу спасения животных из-за круассана, который висел на дереве. Местные жители приняли кондитерское изделие за необычное...
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