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«Арсенал» разгромил «Славию» и вышел в полуфинал футбольной Лиги Европы
Источник материала: ОНТ
В футбольной Лиге Европы определились участники полуфиналов. Лондонский «Арсенал» в ответном матче разгромил пражскую «Славию» и вышел в следующий раунд турнира.
Поединок завершился со счётом 4:0. Дубль оформил нападающий Александр Ляказетт. Первая встреча в Праге завершилась вничью. Соперником «Арсенала» в полуфинале будет «Вильярреал», обыгравший в ответном матче загребское «Динамо» – 2:1 (в первом поединке испанская команда также была сильнее – 1:0). Дальше проходит и «Манчестер Юнайтед», вновь победивший со счётом 2:0 испанскую «Гранаду».
В полуфинале команда Уле Гуннара Сульшера сыграет с «Ромой». Итальянский клуб разошёлся миром с «Аяксом» (1:1), но в первой встрече победил (2:1). Полуфинальные поединки пройдут 29 апреля и 6 мая.
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В футбольной Лиге Европы определились участники полуфиналов. Лондонский «Арсенал» в ответном матче разгромил пражскую «Славию» и вышел в следующий раунд турнира....
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