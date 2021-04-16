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«Арсенал» разгромил «Славию» и вышел в полуфинал футбольной Лиги Европы

16.04.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Арсенал» разгромил «Славию» и вышел в полуфинал футбольной Лиги Европы

В футбольной Лиге Европы определились участники полуфиналов. Лондонский «Арсенал» в ответном матче разгромил пражскую «Славию» и вышел в следующий раунд турнира.

Поединок завершился со счётом 4:0. Дубль оформил нападающий Александр Ляказетт. Первая встреча в Праге завершилась вничью. Соперником «Арсенала» в полуфинале будет «Вильярреал», обыгравший в ответном матче загребское «Динамо» – 2:1 (в первом поединке испанская команда также была сильнее – 1:0). Дальше проходит и «Манчестер Юнайтед», вновь победивший со счётом 2:0 испанскую «Гранаду».

В полуфинале команда Уле Гуннара Сульшера сыграет с «Ромой». Итальянский клуб разошёлся миром с «Аяксом» (1:1), но в первой встрече победил (2:1). Полуфинальные поединки пройдут 29 апреля и 6 мая. 

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В футбольной Лиге Европы определились участники полуфиналов. Лондонский «Арсенал» в ответном матче разгромил пражскую «Славию» и вышел в следующий раунд турнира....
 
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