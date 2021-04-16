Сосед спас 80-летнюю пенсионерку из горящего дома в Воложинском районе

Источник материала: ОНТ

Эта история могла бы стать трагической, если бы не счастливое стечение обстоятельств и мгновенная реакция соседа. В одной из деревень Воложинского района загорелся дом. Мужчина сразу же позвонит спасателям. Но ещё до их приезда успеет спасти человеку жизнь.

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Он положит трубку, посмотрит на горящий соседний дом и остолбенеет от ужаса. Мужчина сразу же бросится на помощь соседке. К приезду спасателей дом будет полностью охвачен пламенем. Пока сотрудники МЧС боролись с огнем, Анатолий скрещивал пальцы: уцелел бы его собственный дом. 80-летнюю женщину спас не только сосед, но и пожарный извещатель. Она отреагирует на тревожный сигнал и попытается выбежать из дома. В этот момент на ней и вспыхнет одежда. С ожогами 30% тела женщину доставят в больницу. Сейчас она находится в реанимации. Причину возгорания установят чуть позже.

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