Дикие кабаны захватили целый город в Израиле

Источник материала: ОНТ

В течение нескольких последних лет жителей Хайфы (Израиль) терроризируют кабаны. Дикие животные чувствуют себя настоящими хозяевами города, а местные законы не позволяют от них избавиться.

Как информирует The New York Times, в Хайфе кабаны могут без опасений гулять со своим потомством по улицам, рыться в мусоре, отбирать корм у бездомных собак и кошек, вытаптывать газоны, пугать домашних питомцев и даже нападать на людей. Жители города постоянно находятся начеку. В случае опасности люди вынуждены отбиваться от диких животных палками. Тем не менее, есть и те, кто оценил необычное соседство и даже подкармливает наглых свиней.





Точных данных о том, почему дикие кабаны заполонили именно улицы Хайфы, нет. Одна из версий гласит, что после пожаров 2016 года животные вынужденно покинули привычное место обитания и перебрались в город. Мэрия Хайфы не знает, как бороться с кабанами. С 2019 года отстрел животных в этом городе запрещен.





Заглавное фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram