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Дикие кабаны захватили целый город в Израиле

16.04.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дикие кабаны захватили целый город в Израиле

В течение нескольких последних лет жителей Хайфы (Израиль) терроризируют кабаны. Дикие животные чувствуют себя настоящими хозяевами города, а местные законы не позволяют от них избавиться.

Как информирует The New York Times, в Хайфе кабаны могут без опасений гулять со своим потомством по улицам, рыться в мусоре, отбирать корм у бездомных собак и кошек, вытаптывать газоны, пугать домашних питомцев и даже нападать на людей. Жители города постоянно находятся начеку. В случае опасности люди вынуждены отбиваться от диких животных палками. Тем не менее, есть и те, кто оценил необычное соседство и даже подкармливает наглых свиней.


Точных данных о том, почему дикие кабаны заполонили именно улицы Хайфы, нет. Одна из версий гласит, что после пожаров 2016 года животные вынужденно покинули привычное место обитания и перебрались в город. Мэрия Хайфы не знает, как бороться с кабанами. С 2019 года отстрел животных в этом городе запрещен.


Заглавное фото: Pixabay

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В течение нескольких последних лет жителей Хайфы (Израиль) терроризируют кабаны. Дикие животные чувствуют себя настоящими хозяевами города, а местные законы не...
 
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