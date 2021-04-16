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Дикие кабаны захватили целый город в Израиле
Источник материала: ОНТ
В течение нескольких последних лет жителей Хайфы (Израиль) терроризируют кабаны. Дикие животные чувствуют себя настоящими хозяевами города, а местные законы не позволяют от них избавиться.
Как
Точных данных о том, почему дикие кабаны заполонили именно улицы Хайфы, нет. Одна из версий гласит, что после пожаров 2016 года животные вынужденно покинули привычное место обитания и перебрались в город. Мэрия Хайфы не знает, как бороться с кабанами. С 2019 года отстрел животных в этом городе запрещен.
Заглавное фото: Pixabay
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В течение нескольких последних лет жителей Хайфы (Израиль) терроризируют кабаны. Дикие животные чувствуют себя настоящими хозяевами города, а местные законы не...
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