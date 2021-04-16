Кратковременные дожди и до +15°С: прогноз погоды в Беларуси на выходные 17 и 18 апреля

Источник материала: ОНТ

В предстоящие выходные дни температура немного повыситься, станет теплее, но не без дождей. Они будут скоротечны и небольшими. Потепление продлится недолго и уже на следующей неделе вновь будет дождливо и холодно.

17 апреля погодные условия продолжат определять контрастные атмосферные фронты от южного циклона с центром над Украиной, вслед за которыми будут поступать влажные неустойчивые воздушные массы с юго-востока.

В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Влажность до 80%. Ночью и утром большая вероятность тумана, ухудшающего видимость до полукилометра. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Атмосферное давление будет слабо расти.

Утром температура воздуха прогреется до +8°С. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до отметок от +11°С по Брестской области до +15°С тепла по Витебской. К вечеру – от +8°С по юго-востоку до +11°С по северо-западу.

В воскресенье, атмосферное давление начнет расти, облаков и дождей станет меньше. Местами по стране, а ночью в Гомельской и Могилевской областях еще на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы возможны грозы. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра Ветер северо-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью – +2°С…+8°С, днем – +11°С…+18°С. В понедельник погода существенно не изменится, но уже во вторник очередной южный циклон принесет похолодание и дожди.

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