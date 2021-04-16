ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Щебет весенних птиц, невозмутимый рыбак и стена огня за его спиной. С приходом весны учащаются очаги возгорания по всей стране

16.04.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Щебет весенних птиц, невозмутимый рыбак и стена огня за его спиной. С приходом весны учащаются очаги возгорания по всей стране

Когда одно неверное решение может привести не только к трагическим последствиям, но и к природной катастрофе. Весна неизбежно несёт за собой начало дачного сезона. Что, в свою очередь, провоцирует очаги возгорания по всей стране. Причины различны: от желания навести порядок на дачном участке до так называемой уборки сухой травы при помощи огня. Последствия, правда, у таких мероприятий одинаковы и не всегда со счастливым концом.


Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал и Instagram.  Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK •        Обсудить новость в Facebook •          Обсудить новость в Одноклассниках           

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

МОГИЛЁВСКИЙ РАЙОН

Супруги из Могилёва решат навести порядок на даче. Они соберут весь мусор и подожгут его. Но не подумают, что всё может закончиться трагедией. Пламя перекинулось на соседский участок. В результате за помощью пришлось обратиться к спасателям. Которые и найдут в ходе ликвидации пожара 81-летнего соседа-пенсионера. Мужчина погиб. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело 

ПЕТРИКОВСКИЙ РАЙОН

Крупный пожар произошёл и в Петриковском районе. Загорелся дом и пять хозяйственных построек. Кто виновник – ещё только предстоит выяснить. Пока же известно лишь о пострадавшем. Один из жителей деревни сражался с огнём самостоятельно. Но благородная попытка окажется слишком рискованной для него. Сейчас мужчина в реанимации. Проводится проверка.

ЖИТКОВИЧСКИЙ РАЙОН

В Житковичском районе ущерба от огня ещё больше. Сгорело 8 хозяйственных построек, ещё две повреждены. К счастью, обошлось без пострадавших. Но и виновные пока не установлены. Однако нарушителей по факту проведения проверки будут ждать штрафы: от 10 до 30 базовых величин. 

СЛУЦК

Количество просмотров этого видео давно уже перевалило за миллион. Щебет весенних птиц, невозмутимый рыбак и стена огня за его спиной. «Типичная белорусская рыбалка» – шутят в социальных сетях. Герой этого видео, напротив, к публичности не стремится и (пока ещё) отказывается раздавать автографы. А вот МЧС в очередной раз публично напоминает: умышленный поджог сухой травы может привести к природной катастрофе и трагическим последствиям. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда одно неверное решение может привести не только к трагическим последствиям, но и к природной катастрофе. Весна неизбежно несёт за собой начало дачного сезона....
 
Новости дня
Новости разные
 
Музыкант Тима Белорусских приговорен к двум годам ограничения свободы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by