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Щебет весенних птиц, невозмутимый рыбак и стена огня за его спиной. С приходом весны учащаются очаги возгорания по всей стране
Источник материала: ОНТ
Когда одно неверное решение может привести не только к трагическим последствиям, но и к природной катастрофе. Весна неизбежно несёт за собой начало дачного сезона. Что, в свою очередь, провоцирует очаги возгорания по всей стране. Причины различны: от желания навести порядок на дачном участке до так называемой уборки сухой травы при помощи огня. Последствия, правда, у таких мероприятий одинаковы и не всегда со счастливым концом.
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МОГИЛЁВСКИЙ РАЙОН
Супруги из Могилёва решат навести порядок на даче. Они соберут весь мусор и подожгут его. Но не подумают, что всё может закончиться трагедией. Пламя перекинулось на соседский участок. В результате за помощью пришлось обратиться к спасателям. Которые и найдут в ходе ликвидации пожара 81-летнего соседа-пенсионера. Мужчина погиб. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело
ПЕТРИКОВСКИЙ РАЙОН
Крупный пожар произошёл и в Петриковском районе. Загорелся дом и пять хозяйственных построек. Кто виновник – ещё только предстоит выяснить. Пока же известно лишь о пострадавшем. Один из жителей деревни сражался с огнём самостоятельно. Но благородная попытка окажется слишком рискованной для него. Сейчас мужчина в реанимации. Проводится проверка.
ЖИТКОВИЧСКИЙ РАЙОН
В Житковичском районе ущерба от огня ещё больше. Сгорело 8 хозяйственных построек, ещё две повреждены. К счастью, обошлось без пострадавших. Но и виновные пока не установлены. Однако нарушителей по факту проведения проверки будут ждать штрафы: от 10 до 30 базовых величин.
СЛУЦК
Количество просмотров этого видео давно уже перевалило за миллион. Щебет весенних птиц, невозмутимый рыбак и стена огня за его спиной. «Типичная белорусская рыбалка» – шутят в социальных сетях. Герой этого видео, напротив, к публичности не стремится и (пока ещё) отказывается раздавать автографы. А вот МЧС в очередной раз публично напоминает: умышленный поджог сухой травы может привести к природной катастрофе и трагическим последствиям.
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Щебет весенних птиц, невозмутимый рыбак и стена огня за его спиной. С приходом весны учащаются очаги возгорания по всей стране
Когда одно неверное решение может привести не только к трагическим последствиям, но и к природной катастрофе. Весна неизбежно несёт за собой начало дачного сезона....
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