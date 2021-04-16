Щебет весенних птиц, невозмутимый рыбак и стена огня за его спиной. С приходом весны учащаются очаги возгорания по всей стране

Источник материала: ОНТ

Когда одно неверное решение может привести не только к трагическим последствиям, но и к природной катастрофе. Весна неизбежно несёт за собой начало дачного сезона. Что, в свою очередь, провоцирует очаги возгорания по всей стране. Причины различны: от желания навести порядок на дачном участке до так называемой уборки сухой травы при помощи огня. Последствия, правда, у таких мероприятий одинаковы и не всегда со счастливым концом.





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МОГИЛЁВСКИЙ РАЙОН

Супруги из Могилёва решат навести порядок на даче. Они соберут весь мусор и подожгут его. Но не подумают, что всё может закончиться трагедией. Пламя перекинулось на соседский участок. В результате за помощью пришлось обратиться к спасателям. Которые и найдут в ходе ликвидации пожара 81-летнего соседа-пенсионера. Мужчина погиб. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело

ПЕТРИКОВСКИЙ РАЙОН

Крупный пожар произошёл и в Петриковском районе. Загорелся дом и пять хозяйственных построек. Кто виновник – ещё только предстоит выяснить. Пока же известно лишь о пострадавшем. Один из жителей деревни сражался с огнём самостоятельно. Но благородная попытка окажется слишком рискованной для него. Сейчас мужчина в реанимации. Проводится проверка.

ЖИТКОВИЧСКИЙ РАЙОН

В Житковичском районе ущерба от огня ещё больше. Сгорело 8 хозяйственных построек, ещё две повреждены. К счастью, обошлось без пострадавших. Но и виновные пока не установлены. Однако нарушителей по факту проведения проверки будут ждать штрафы: от 10 до 30 базовых величин.

СЛУЦК

Количество просмотров этого видео давно уже перевалило за миллион. Щебет весенних птиц, невозмутимый рыбак и стена огня за его спиной. «Типичная белорусская рыбалка» – шутят в социальных сетях. Герой этого видео, напротив, к публичности не стремится и (пока ещё) отказывается раздавать автографы. А вот МЧС в очередной раз публично напоминает: умышленный поджог сухой травы может привести к природной катастрофе и трагическим последствиям.

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