В Витебске подростки расстреляли лебедя из арбалета. Что заставило школьников пойти на такое?

Источник материала: ОНТ

Витебске подростки расстреляли лебедя из арбалета. Что заставило школьников пойти на такое?" class="one-news__figure-img">

Жестокое обращение с животными влечёт наказание в виде штрафа от 10 до 30 базовых величин, административный арест либо ограничение свободы. Но что делать, если правонарушитель не достиг возраста ответственности, но уже готов «похвастаться» смертельными достижениями? В Витебске подростки расстреляли лебедя. Горожане, спасатели, милиция, сотрудники местного зоопарка – взрослые пытались спасти благородную птицу. Но один из выстрелов оказался слишком метким.

Подробности смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:





Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал и Instagram . Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK • Обсудить новость в Facebook • Обсудить новость в Одноклассниках •

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Помогать раненным животным – непреложное правило Витебского зоопарка. Однако последний случай шокировал даже видавший многое персонал. С таким ранением птиц сюда ещё не привозили. Стрела с металлическим наконечником насквозь пробила шею лебедя. Оказалось, стреляли из арбалета. Учащиеся 8 класса витебской школы, приехали к бабушке одного из мальчиков в гости. Там же во дворе нашли арбалет, который принадлежит родителям ребенка, они решили проверить его точность на птицах, находившихся в озере, в результате попадания стрелы в шею, один из лебедей умер.

Задержать молодых стрелков помог местный житель. Он услышал птичий крик и на берегу увидел раненную птицу.

Очевидцы подсказали, что видели подозрительных молодых людей на берегу пруда. В кустах лозы мужчина и обнаружил стрелявших, одного удалось задержать.

Значит, спросят с родителей. Начат административный процесс. Ждут выводов милиции и в комитете природных ресурсов. В подобных случаях виновный всегда возмещает ущерб, нанесённый окружающей среде. Кроме того, способ расправы может попасть ещё под одну статью административного кодекса.

На пруду эта лебединая пара жила больше 5 лет, часто попадая на кадры семейной фотохроники. Вот и сейчас – с приходом весны – лебеди вернулись на озеро, чтобы продолжать радовать окружающих. Но. Радость от «меткого» выстрела оказалась трагической. Вдвойне: стреляли в одну птицу, а убили двоих.

Оставшийся в одиночестве второй лебедь, теперь часто перелетает с одного пруда на другой. И держится на расстоянии. Больше к себе людей ручная птица не подпускает.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram