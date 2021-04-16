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В Витебске подростки расстреляли лебедя из арбалета. Что заставило школьников пойти на такое?

16.04.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Витебске подростки расстреляли лебедя из арбалета. Что заставило школьников пойти на такое?Витебске подростки расстреляли лебедя из арбалета. Что заставило школьников пойти на такое?" class="one-news__figure-img">

Жестокое обращение с животными влечёт наказание в виде штрафа от 10 до 30 базовых величин, административный арест либо ограничение свободы. Но что делать, если правонарушитель не достиг возраста ответственности, но уже готов «похвастаться» смертельными достижениями? В Витебске подростки расстреляли лебедя. Горожане, спасатели, милиция, сотрудники местного зоопарка – взрослые пытались спасти благородную птицу. Но один из выстрелов оказался слишком метким. 

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Помогать раненным животным – непреложное правило Витебского зоопарка. Однако последний случай шокировал даже видавший многое персонал. С таким ранением птиц сюда ещё не привозили. Стрела с металлическим наконечником насквозь пробила шею лебедя. Оказалось, стреляли из арбалета.  Учащиеся 8 класса витебской школы, приехали к бабушке одного из мальчиков в гости. Там же во дворе нашли арбалет, который принадлежит родителям ребенка, они решили проверить его точность на птицах, находившихся в озере, в результате попадания стрелы в шею, один из лебедей умер.  

Задержать молодых стрелков помог местный житель. Он услышал птичий крик и на берегу увидел раненную птицу.  

Очевидцы подсказали, что видели подозрительных молодых людей на берегу пруда. В кустах лозы мужчина и обнаружил стрелявших, одного удалось задержать. 

Значит, спросят с родителей. Начат административный процесс. Ждут выводов милиции и в комитете природных ресурсов. В подобных случаях виновный всегда возмещает ущерб, нанесённый окружающей среде. Кроме того, способ расправы может попасть ещё под одну статью административного кодекса. 

На пруду эта лебединая пара жила больше 5 лет, часто попадая на кадры семейной фотохроники. Вот и сейчас – с приходом весны – лебеди вернулись на озеро, чтобы продолжать радовать окружающих. Но. Радость от «меткого» выстрела оказалась трагической. Вдвойне: стреляли в одну птицу, а убили двоих. 

Оставшийся в одиночестве второй лебедь, теперь часто перелетает с одного пруда на другой. И держится на расстоянии. Больше к себе людей ручная птица не подпускает.

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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Жестокое обращение с животными влечёт наказание в виде штрафа от 10 до 30 базовых величин, административный арест либо ограничение свободы. Но что делать, если...
 
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