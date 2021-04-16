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«Это оборудование им просто жизненно необходимо»: Борисовскому дому ребёнка передали аппараты ИВЛ
Источник материала: ОНТ
Новой медицинской техникой оснащаются в стране не только клиники, но и спецучреждения.
Сразу два аппарата искусственной вентиляции легких доставили сегодня в Борисовский специализированный дом ребенка. Здесь живут полсотни ребят с разным судьбами. А объединяет их одно – по разным причинам все они остались без родителей. Заботу о них берут на себя государство и благотворительные организации. В этом учреждении - детки до трёх лет. У некоторых тяжелые диагнозы. Оборудование поможет в оказании малышам качественной помощи.
Всего Белорусский фонд мира и компания «5 элемент» закупили девять аппаратов искусственной вентиляции лёгких. В ближайшее время их доставят и в другие специализированные детские учреждения.
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Новой медицинской техникой оснащаются в стране не только клиники, но и спецучреждения. Сразу два аппарата искусственной вентиляции легких доставили сегодня в...
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