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«Это оборудование им просто жизненно необходимо»: Борисовскому дому ребёнка передали аппараты ИВЛ

16.04.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Это оборудование им просто жизненно необходимо»: Борисовскому дому ребёнка передали аппараты ИВЛ

Новой медицинской техникой оснащаются в стране не только клиники, но и спецучреждения. 

Сразу два аппарата искусственной вентиляции легких доставили сегодня в Борисовский специализированный дом ребенка. Здесь живут полсотни ребят с разным судьбами. А объединяет их одно – по разным причинам все они остались без родителей. Заботу о них берут на себя государство и благотворительные организации. В этом учреждении - детки до трёх лет. У некоторых тяжелые диагнозы. Оборудование поможет в оказании малышам качественной помощи.

Андрей Балабин, заместитель председателя Белорусского фонда мира: «Вот так, как здесь, организована палата паллиативной помощи. И, к сожалению, без этого оборудования просто не могут дальше жить, и это оборудование им просто жизненно необходимо».

Наталья Белова, доктор-невролог Борисовского специализированного дома ребенка: «Нам очень нужны эти аппараты. Ведь на данный момент мы только начинаем работать. Это расширит наши возможности по оказанию помощи этим детям. Аппаратура нам обязательно пригодится. Мы сможем оказывать более квалифицированную медицинскую помощь и помогать нашим больным». 

Всего Белорусский фонд мира и компания «5 элемент» закупили девять аппаратов искусственной вентиляции лёгких. В ближайшее время их доставят и в другие специализированные детские учреждения.

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Новой медицинской техникой оснащаются в стране не только клиники, но и спецучреждения.  Сразу два аппарата искусственной вентиляции легких доставили сегодня в...
 
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