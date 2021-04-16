Дело «барановичского мясника»: ⁣в мусорных контейнерах найдены фрагменты человеческого тела

Источник материала: ОНТ

Накануне Барановичи всколыхнула жуткая новость: в мусорных контейнерах найдены фрагменты человеческого тела. Что это: месть, деньги, чей-то жестокий заказ? Кто совершил это зверское убийство и куда приведут милиционеров кровавые следы преступника?

Молниеносное задержание в эксклюзивном материале программы «Тревожная кнопка»:





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Местный житель Петрович даже не пытается скрыть эмоций. Зловещий клубок этого страшного преступления начал разматываться именно с его звонка.⁣⁣ На такие сообщения реакция милиционеров мгновенна: оперативники оцепят квартал и начнут отрабатывать одновременно несколько версий. Параллельно извлекая из мусорных контейнеров фрагменты человеческого тела.⁣⁣ В течение трёх часов сотрудниками уголовного розыска Центрального аппарата и сотрудниками уголовного розыска УВД Брестского облисполкома был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления.⁣⁣ «Никогда ничего плохого не сделавшим» соседом оказался 51-летний гражданин Российской Федерации, житель города Минска.

В Барановичах у него осталась родительская квартира. Именно она и стала местом жуткой расправы. В тот вечер мужчина пригласит в гости знакомую. Они выпьют. Возникнет конфликт. Он ударит её. Насмерть. А после попытается скрыть следы преступления. Расчленит тело в ванной, завернёт фрагменты в целлофан и разложит по сумкам. И в два захода выбросит останки в разные мусорные контейнеры. Сделает всё настолько тихо, что никто из соседей даже не заподозрит неладного. Да и не вернувшуюся домой женщину искать было особенно некому. ⁣⁣⠀

И вроде бы он продумает всё до мелочей. Понимая, что рано или поздно фрагменты тела могут быть обнаружены, он безжалостно отрежет ей даже фаланги пальцев. Чтобы не опознали. Но просчитается. И в спешке оставит нетронутым один палец из десяти. По нему эксперты и установят личность 45-летней погибшей.⁣⁣⠀

Догадки очевидцев ещё долго будут будоражить все Барановичи. Дальнейшая информация уже даже не шокирует, а просто обескураживает. Перед тем как совершить жестокое убийство, мужчина привёз свою семью из Минска в Барановичи. На кладбище. В тот день у него была годовщина по родителям. После отправит жену с детьми домой – в столицу. А сам позовёт ту женщину в родительский дом. Порог которого она и переступит. Рука об руку с собственной смертью.⁣⁣⠀

Истинную причину такой жестокости ещё только предстоит выяснить. Команда «Тревожной кнопки» продолжит следить за развитием кровавой истории «барановичского мясника».

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