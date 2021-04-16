Депутаты приняли поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму

Источник материала: ОНТ

Недопущение реабилитации нацизма и противодействие экстремизму. Палата представителей во втором чтении приняла сразу несколько законопроектов, касающихся национальной безопасности.





Впервые законодательно закреплены термины «нацистские преступники и их пособники», «экстремистские формирования и материалы». За ряд правонарушений вводится или усиливается уголовная ответственность. Определено ведомство, которое будет вести борьбу с экстремизмом и нацизмом. Этими функциями предлагают наделить Министерство внутренних дел.

Александр Дубов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Целый блок изменений по эффективности противодействия экстремизму и новые статьи, усиливаются старые статьи, вводится две статьи. Это установление ответственности за содействие экстремистской деятельности и по обучению и подготовке с целью участия в экстремистской деятельности».

Также инициируется введение уголовной ответственности за незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных. Массовые мероприятия, по предложению депутатов, нельзя будет проводить по уведомительному принципу, под запрет попадут призывы к участию в митингах и шествиях, на проведение которых нет официального разрешения. Изменения коснулись и адвокатской деятельности. Теперь бесплатных услуг для граждан станет больше.

Также, в соответствие с поправками, Мининформ получит больше прав для ограничения доступа к интернет-ресурсам. Более четко регламентированы и основания для лишения журналистов аккредитации.

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