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Суд приговорил Тиму Белорусских к двум годам «домашней химии»

16.04.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Суд приговорил Тиму Белорусских к двум годам «домашней химии»

Популярный музыкант Тима Белорусских был приговорен к двум годам «домашней химии». Об этом информирует «Sputnik Беларусь».

Певец был задержан 6 января в одном из столичных ночных клубов. У Тимы Белорусских обнаружили амфетамин и гашиш. Свою вину музыкант признал в полном объеме.

Теперь на протяжении всего срока музыканта будет постоянно посещать милиция с целью контроля, чтобы певец не нарушал закон и не покинул территорию Беларуси. Тима Белорусских сможет ходить на учебу или работу, но по строго ограниченному маршруту. Осужденному запрещается употреблять даже слабоалкогольные напитки, а также находиться вне пределов дома после 19:00. Краткосрочные выезды в другие населенные пункты, например, на концерты, возможны исключительно с разрешения уголовно-исполнительной инспекции.

Фото: БЕЛТА

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Популярный музыкант Тима Белорусских был приговорен к двум годам «домашней химии». Об этом информирует «Sputnik Беларусь». Певец был задержан 6 января в одном из...
 
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