Мужчина оставил наследство своей собаке! Посмотрите, как повезло пушистому!

Источник материала: ОНТ

Вы могли бы представить, что у какой-то собаки будет состояние в 5 миллионов долларов? А теперь представьте.

Самый богатый пес в мире получил такое наследство от своего хозяина в Теннесси. Бизнесмен Билл Доррис покинул свет в возрасте 84-х лет. Так как наследников и близких родственников у него не было, он оставил завещание своему домашнему любимцу. Лулу, так зовут собаку, получила в наследство 5 миллионов долларов.

Конечно, сама собака не сможет распоряжаться деньгами, поэтому Билл указал, что состояние будет храниться в фонде для Лулу, откуда будут браться деньги на содержание.

К себе под опеку собаку взяла Марта Бертон, соседка и подруга Билла. Она много раз приглядывала за Лулу, когда хозяин уезжал в путешествия или командировки.

Сама Марта не знает, что думать о поступке бизнесмена. Она и не подозревала, что Билл настолько богат и что он может решиться на такой необычный шаг. По ее мнению, он просто очень любил свою собаку. Ее беспокоит лишь одно – Марта не знает, как она сможет потратить все состояние на Лулу. Однако в интервью с журналистами пошутила, что очень постарается.

И это не единственный случай такого проявления любви к своему домашнему питомцу.

1. Овчарка Гюнтер IV



Фото: zen.yandex.ru

Первый любимец графини Шарлотты Либерштайн получил наследство в размере 375 миллионов долларов. После того, как Гюнтер III ушел из жизни, состояние перешло его наследнику – Гюнтеру IV

Мохнатый обладатель этого состояния живет припеваючи: у него своя роскошная вилла, которая принадлежала самой Мадонне, регулярный отдых на островах, а также Гюнтер обожает ездить в кабриолете по Майами.

2. Шимпанзе Калу



Фото: cresco.pro

Дочь графини Кенморской, Патриция О’Нил оставила 60 миллионов долларов своей обезьянке. Остаток ее состояния получили кошки и собаки. Муж миллионерши при этом не получил ничего, так как не любил ее обезьянку.

Патриция спасла шимпанзе в Конго, когда ее кто-то привязал к дереву.

3. Собаки Опры Уинфри



Фото: zen.yandex.ru

5 собак известной телеведущей точно не останутся без присмотра. Опра обожает своих хвостиков, поэтому выделила для них фонд в размере 30 миллионов долларов.

4. Кот Блэки



Фото: novator.io

Счастливый обладатель 25 миллионов долларов получил наследство от торговца антиквариатом Бена Ри. Всего у миллионера было 15 кошек, однако лишь кот Блэки пережил своего хозяина. Родственники же в отличие от домашнего любимца не получили ничего.

Так как кот не может сам потратить деньги, за него это сделают три благотворительные организации, которым дана четкая инструкция, как ухаживать за Блэки.

5. Курица Джиго



Фото: cresco.pro

https://cresco.pro/bok/35-samye-bogatye-nasledniki-zhivotnye-v-mire.html

Перед тем, как продать свой бизнес, известный британский издатель создал фонд для своей курицы. Джиго ожидает 16 миллионов долларов.

По материалам сайтов bazaar.ru , forbes.ru

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