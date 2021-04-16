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У каршеринга Hello появился электромобиль. Это первая такая прокатная «электричка» в СНГ

16.04.2021 20:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В минском каршеринге Hello появился электромобиль — Tesla Model 3. Пока на территории СНГ такой машины нет ни у одной фирмы по прокату. Минчане говорят, что «ввиду стремительно развивающейся инфраструктуры хотят попробовать коммерческое использование электротранспорта».

Вечером 16 апреля этой машины еще не было в системе Hello — завершали ее подготовку к первому выезду. Очевидно, машина должна появиться в доступе с минуты на минуту.

Заявленная цена поездки — 89 копеек в минуту.

У каршеринга Hello появился электромобиль. Это первая такая прокатная «электричка» в СНГ

В компании говорят, что в ближайшее время планируют пополнить парк еще несколькими электромобилями.

Mercedes-Benz 190 (W201) I 123, 1986 г.в., 1 км
бордовый, седан, дизель 2 л, механическая, задний привод
1567 р.
600$ / 501€
Mercedes-Benz 190 (W201) I w201, 1987 г.в., 300 000 км
белый, седан, дизель 2 л, механическая, задний привод
3526 р.
1350$ / 1128€
Mercedes-Benz 190 (W201) I, 1985 г.в., 304 965 км
бордовый, седан, дизель 2 л, механическая, задний привод
4702 р.
1800$ / 1504€
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В минском каршеринге Hello появился электромобиль — Tesla Model 3. Пока на территории СНГ такой машины нет ни у одной фирмы по прокату. Минчане говорят, что «ввиду...
 
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