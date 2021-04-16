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У каршеринга Hello появился электромобиль. Это первая такая прокатная «электричка» в СНГ
Источник материала: Onliner
В минском каршеринге Hello появился электромобиль — Tesla Model 3. Пока на территории СНГ такой машины нет ни у одной фирмы по прокату. Минчане говорят, что «ввиду стремительно развивающейся инфраструктуры хотят попробовать коммерческое использование электротранспорта».
Вечером 16 апреля этой машины еще не было в системе Hello — завершали ее подготовку к первому выезду. Очевидно, машина должна появиться в доступе с минуты на минуту.
Заявленная цена поездки — 89 копеек в минуту.
В компании говорят, что в ближайшее время планируют пополнить парк еще несколькими электромобилями.
бордовый, седан, дизель 2 л, механическая, задний привод
белый, седан, дизель 2 л, механическая, задний привод
бордовый, седан, дизель 2 л, механическая, задний привод
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В минском каршеринге Hello появился электромобиль — Tesla Model 3. Пока на территории СНГ такой машины нет ни у одной фирмы по прокату. Минчане говорят, что «ввиду...
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