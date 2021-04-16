Источник материала: Салiдарнасць

Власти Витебщины явно что-то знают о нашем будущем.





Иллюстративное фото

Витебский облисполком изменил перечень государственных социальных стандартов: теперь «в исключительных случаях» горячую воду можно давать в дома всего дважды в неделю. Решения об этом будут принимать местные органы власти. Примечательно, что раньше жители должны были обеспечиваться горячей водой ежедневно — без каких-либо оговорок.

Что ж, верной дорогой идем, товарищи! Еще немного и будет, как в анекдоте:

— Девки, а девки! Вы где моетесь?

— На речке.

— А зимой?

— А сколько той зимы…

К счастью, рек и озер в нашей «стране для жизни» достаточно.

Впрочем, не будем нагнетать. В конце концов, в формулировке Витебского облисполкома сказано — «в исключительных случаях». Но возникает закономерный вопрос: а что же это за «исключительные случаи» могут появиться в 2021 году, коих не было в 2020-м и ранее? Неужели власти Витебщины знают о нашем будущем что-то такое, о чем мы пока не догадываемся? Или это и есть те самые засекреченные планы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год?

Ну а, с другой стороны, ничего удивительного в этой ситуации нет. Витебские власти просто документально закрепили результаты «эксперимента», который проводили над жильцами Новой Боровой . И уж если те смогли без всякой воды, то только без горячей — вообще раз плюнуть.

Жаль, правда, что с распоряжением Александра Григорьевича вышел облом. Еще в 2011 году Лукашенко кровь из носу требовал: «Нужно, чтобы в агрогородке была горячая вода, чтобы каждая доярка и свинарка вечером ложилась к мужику в кровать помытой». Но когда-то было. За это время наша IT-страна рванула так, что пятки сверкают. С такими темпами и соцстандартами скоро все почувствуют наш запах процветания.

В конце концов, надо же понимать серьезность исторического момента. В стране, где «иногда не до законов», бывает иногда и не до горячей воды.