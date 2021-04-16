ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусское промпроизводство выросло на 9,2% в первом квартале

16.04.2021 20:19 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В январе—марте 2021 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 33,8 млрд рублей. В сопоставимых ценах это на 9,2% больше, чем в январе —марте 2020 года, сообщил Белстат.

Белорусское промпроизводство выросло на 9,2% в первом квартале

В январе 2021 года промпроизводство выросло на 8,5%, в январе—феврале — на 8,3%. Таким образом, за март рост ускорился на 0,9 процентного пункта.

В январе—марте 2021 года в горнодобывающей промышленности снижение составило 1,7%, в обрабатывающей зафиксирован рост на 9%. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство увеличилось на 13,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — снизилось на 0,6%.

В 2017 году промышленное производство выросло на 6,1%, в 2018-м — на 5,7%, в 2019-м — на 1%, в 2020-м — снизилось на 0,7%.

Предпосылок для роста промышленного производства в Беларуси в большинстве отраслей в текущем году нет. Такое мнение ранее высказал БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук. По его словам, наблюдается рост промышленных запасов, связанный с работой на валовые показатели, на количество и игнорированием качественных показателей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе—марте 2021 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 33,8 млрд рублей. В сопоставимых ценах это на 9,2% больше, чем в январе —марте 2020...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России случайно создали беспохмельную водку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by