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Очереди фур на границе Беларуси и Литвы растут

16.04.2021 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очереди из почти 1,5 тыс. большегрузов снова образовались на границе Беларуси и Литвы, сообщает литовская ассоциация автоперевозчиков Linava.

По данным ассоциации, в настоящее время 1,04 тыс. фур стоят на белорусской стороне границы, а 416 - на литовской.

"На этот раз очередь формируется не из-за неисправностей в системах информационных технологий, а из-за нехватки ответственных людей на погранпостах, которые должны проверять выезжающие и въезжающие транспортные средства. Некоторые водители провели на границе уже неделю, особенно сложная ситуация на пунктах контроля "Мядининкай" и "Лаворишкес", - говорится в сообщении.

Между тем, пограничники и таможенники уверяют, что ситуация на границе обычная.

По словам представителя Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюса Мишутиса, сотрудников на погранпунктах достаточно, а ситуация в пятницу не является исключительной.

"Утром можно было насчитать 1,14 тыс. автомобилей в очередях, а сейчас 1,01 тыс. Так что здесь нет чего-то особенного по сравнению с последними днями и со всем этим периодом последних двух-трех недель, все крутится примерно вокруг таких цифр", - сказал Мишутис BNS.


фото для иллюстрации

Представитель Таможенного департамента Витас Волунгявичюс также подтвердил BNS, что ситуация в пятницу обычная. Он напомнил, что сейчас на пропускном посту "Мядининкай" идет реконструкция, поэтому там сужены проезды, а грузовики пропускают через полосу легковых автомобилей.

По словам Волунгявичюса, из-за вероятного снижения пропускной способности водителям предлагается пользоваться услугами других пропускных пунктов.

Он подчеркнул, что очереди меньше, чем сообщает Linava, которая при подсчете учитывает и фуры, находящиеся на площадках ожидания.

По данным СОГГЛ на 14:00 мск, на погранпункте "Мядининкай" въезда в Литву ожидало 320 грузовиков, на пункте "Лаворишкес" - 260, на пункте "Шальчининкай" - 290, на пункте "Райгардас" - 140. Между тем, выезда из Литвы ожидали на площадке ожидания в "Мядининкай" 360 грузовиков, на пункте "Лаворишкес" - 40, на пункте "Шальчининкай" - 14, на посту "Райгардас" очередей не было, пишет interfax.by
 
 
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Очереди из почти 1,5 тыс. большегрузов снова образовались на границе Беларуси и Литвы, сообщает литовская ассоциация автоперевозчиков Linava.
 
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