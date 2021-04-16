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Увеличен срок действия медсправок, дающих право на владение оружием

16.04.2021 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Изменен порядок заполнения и срок действия медицинских справок об отсутствии заболеваний и физических недостатков, при которых противопоказано владение оружием, сообщили в Минздраве в пятницу.


"Постановлением Минздрава от 29 марта 2021г №22 внесены изменения в Инструкцию о порядке заполнения формы 1 здр/у-10 "Медицинская справка о состоянии здоровья", формы 1 мед/у-10 "Выписка из медицинских документов", - говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

Документом увеличены сроки действия медицинских справок о состоянии здоровья, подтверждающих отсутствие (наличие) заболеваний, препятствующих работе с государственными секретами и медицинских справок о состоянии здоровья, подтверждающих отсутствие (наличие) заболеваний и физических недостатков, включенных в перечень заболеваний и физических недостатков граждан, при наличии которых противопоказано владение оружием, уточнили в Минздраве, пишет interfax.by

"В настоящее время эти сроки составляют 6 месяцев и 1 год соответственно, новые требования предусматривают увеличение этих сроков до 5 лет", - говорится в сообщении.

Также постановлением исключены требования указывать дополнительные медицинские сведения (результаты медицинских осмотров, обследований, сведений о профилактических прививках и иные) при выдаче медицинских справок о состоянии здоровья кандидата в усыновители, приемные родители, родители-воспитатели детского дома семейного типа, детской деревни (городка), опекуны и попечители, медицинских справок о состоянии здоровья для абитуриентов, поступающих в учреждения высшего, среднего специального и профессионально-технического образования и обучающихся в этих учреждениях образования.
 
Изменения вступают в силу после официального опубликования постановления.
 
 
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Изменен порядок заполнения и срок действия медицинских справок об отсутствии заболеваний и физических недостатков, при которых противопоказано владение оружием,...
 
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