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Сборная Беларуси по хоккею уверенно победила Австрию в товарищеском матче

16.04.2021 20:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по хоккею провела первый весенний товарищеский спарринг, уверенно обыграв Австрию со счетом 5:1, пишет hockey.by.


Белорусы добились успеха уже на первой минуте. Оксентюк передачей из-за ворот нашел Михаила Стефановича, и снайпер «Юности» поразил дальний угол ворот Нуссбахера. Еще до первого перерыва подопечные Михаила Захарова упрочили преимущество — на 17-й минуте Михаил оформил дубль.

На 26-й минуте Степан Фальковский мощным броском из круга вбрасывания сделал счет 3:0. А еще через пять минут Станислав Лопачук вошел в чужую зону и застал голкипера врасплох — тот пропустил шайбу под щитками. На 39-й минуте Илья Соловьев сделал счет 5:0.

На 46-й минуте встречи Гаффаль забросил шайбу престижа. При этом концовка получилась достаточно жаркой. Стефанович получил большой штраф за грубость после драки с Цвергером, а Лопачук едва не оформил дубль, но Вранешиц сотворил сейв дня за пару минут до конца.

Итоговый счет — 5:1.

 
 
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