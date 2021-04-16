Сборная Беларуси по хоккею уверенно победила Австрию в товарищеском матче

Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по хоккею провела первый весенний товарищеский спарринг, уверенно обыграв Австрию со счетом 5:1, пишет hockey.by.





Белорусы добились успеха уже на первой минуте. Оксентюк передачей из-за ворот нашел Михаила Стефановича, и снайпер «Юности» поразил дальний угол ворот Нуссбахера. Еще до первого перерыва подопечные Михаила Захарова упрочили преимущество — на 17-й минуте Михаил оформил дубль.

На 26-й минуте Степан Фальковский мощным броском из круга вбрасывания сделал счет 3:0. А еще через пять минут Станислав Лопачук вошел в чужую зону и застал голкипера врасплох — тот пропустил шайбу под щитками. На 39-й минуте Илья Соловьев сделал счет 5:0.

На 46-й минуте встречи Гаффаль забросил шайбу престижа. При этом концовка получилась достаточно жаркой. Стефанович получил большой штраф за грубость после драки с Цвергером, а Лопачук едва не оформил дубль, но Вранешиц сотворил сейв дня за пару минут до конца.

Итоговый счет — 5:1.