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Россия вышлет десять американских дипломатов в ответ на санкции США
16.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусский МИД осудил санкционные меры в отношении Москвы.
— Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан с просьбой, чтобы они уехали. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну, — цитирует министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Также он добавил, что Россия вскоре опубликует список восьми руководителей администрации Белого дома США, которых включат в санкционный список.
По словам Лаврова, Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан России и третьих стран. Эти меры стали ответом на американские санкции, которые введены против суверенного долга 15 апреля.
16 апреля введение санкционных ограничений в отношении Москвы осудило белорусское Министерство иностранных дел.
Отвечая на вопрос РИА Новости, как МИД Беларуси расценивает введение США нового пакета санкций против России, пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз
— Мы в принципе считаем, и не раз говорили об этом, что санкции — заведомо бесполезный и контрпродуктивный инструмент. Более того, по сути — это намеренное вредительство. Все прикрывается благовидным предлогом, а на самом деле осознанно наносится ущерб компаниям, благосостоянию граждан, в том числе и тех стран, которые вводят санкции. Нарушаются деловые контакты, генерируется напряжение, усиливается нестабильность в глобальном масштабе и так далее. При этом совершенно уверены, что никакого эффекта, кроме вреда, такие шаги США не принесут также, как и уже было в прошлом.
Напомним, что Вашингтон
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Белорусский МИД осудил санкционные меры в отношении Москвы.
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