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Россия вышлет десять американских дипломатов в ответ на санкции США

16.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский МИД осудил санкционные меры в отношении Москвы.

— Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан с просьбой, чтобы они уехали. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну, — цитирует министра иностранных дел России Сергея Лаврова ВВС.

Также он добавил, что Россия вскоре опубликует список восьми руководителей администрации Белого дома США, которых включат в санкционный список.

По словам Лаврова, Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан России и третьих стран. Эти меры стали ответом на американские санкции, которые введены против суверенного долга 15 апреля.

16 апреля введение санкционных ограничений в отношении Москвы осудило белорусское Министерство иностранных дел.

Отвечая на вопрос РИА Новости, как МИД Беларуси расценивает введение США нового пакета санкций против России, пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз заявил:

— Мы в принципе считаем, и не раз говорили об этом, что санкции — заведомо бесполезный и контрпродуктивный инструмент. Более того, по сути — это намеренное вредительство. Все прикрывается благовидным предлогом, а на самом деле осознанно наносится ущерб компаниям, благосостоянию граждан, в том числе и тех стран, которые вводят санкции. Нарушаются деловые контакты, генерируется напряжение, усиливается нестабильность в глобальном масштабе и так далее. При этом совершенно уверены, что никакого эффекта, кроме вреда, такие шаги США не принесут также, как и уже было в прошлом.

Напомним, что Вашингтон анонсировал возобновление санкций в отношении «Белнефтехима» и еще 8 белорусских госпредприятий. Эксперты предупреждают, что это может стать болезненным шагом для белорусской экономики.

Чалый: «Санкции США гораздо опаснее высказывания крайней обеспокоенности»

 
 
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Белорусский МИД осудил санкционные меры в отношении Москвы.
 
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