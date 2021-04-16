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«Белавиа» возобновляет полеты в «Жуковский»
Источник материала: Навiны
С 24 апреля «Белавиа» начинает выполнять рейсы в московский аэропорт «Жуковский» — по субботам.
Вылетать из Минска самолет будет в 18:05, обратно — в 20:05; время в пути — 1 час 25 минут, сообщила авиакомпания на своей странице в Facebook.
Путешественникам необходимо иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до поездки.
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С 24 апреля «Белавиа» начинает выполнять рейсы в московский аэропорт «Жуковский» — по субботам.
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