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«Белавиа» возобновляет полеты в «Жуковский»

16.04.2021 21:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С 24 апреля «Белавиа» начинает выполнять рейсы в московский аэропорт «Жуковский» — по субботам.

«Белавиа» возобновляет полеты в «Жуковский»

Вылетать из Минска самолет будет в 18:05, обратно — в 20:05; время в пути — 1 час 25 минут, сообщила авиакомпания на своей странице в Facebook.

Путешественникам необходимо иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до поездки.

 
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С 24 апреля «Белавиа» начинает выполнять рейсы в московский аэропорт «Жуковский» — по субботам.
 
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