«Белавиа» возобновляет полеты в «Жуковский»

С 24 апреля «Белавиа» начинает выполнять рейсы в московский аэропорт «Жуковский» — по субботам.





Вылетать из Минска самолет будет в 18:05, обратно — в 20:05; время в пути — 1 час 25 минут, сообщила авиакомпания на своей странице в Facebook.

Путешественникам необходимо иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до поездки.