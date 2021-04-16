Новое ток-шоу «Пока свободны». Татьяна Гацура-Яворская: из тюрьмы — на съемки

Татьяна Гацура-Яворская вышла из СИЗО , искала, откуда позвонить и попала на съемки ток-шоу «Пока свободны».





16 апреля на youtube-канале Naviny.by вышел первый выпуск «Пока свободны» — ток-шоу Алеся Залевского, где представители редакций независимых СМИ и герои нашего времени делятся самым важным за неделю.

Татьяна Гацура-Яворская, которая десять дней провела в СИЗО № 1 в одной камере с Юлией Слуцкой, Анжеликой Борис и Марфой Рабковой, рассказывает о главных новостях для политических заключенных, их ожиданиях и о том, почему они ощущают себя более свободными, чем мы.

Еженедельное ток-шоу «Пока свободны» — совместный проект Naviny.by с редакциями других независимых СМИ и гражданским сообществом о самом важном, что сейчас происходит с белорусами.