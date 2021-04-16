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Послы Германии и Франции напомнили Макею о невозможности нормализации отношений без новых выборов

16.04.2021 21:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Политическая ситуация в Беларуси и «некоторые вопросы международной политики» обсуждены 16 апреля в Минске на встрече послов Германии Манфреда Хутерера и Франции Николя де Лакоста с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, сообщила пресс-служба французского диппредставительства.

Послы Германии и Франции напомнили Макею о невозможности нормализации отношений без новых выборов

«Послы выразили обеспокоенность правительств своих государств по поводу ситуации с правами человека в Беларуси и напомнили о позиции ЕС о невозможности нормализации отношений до тех пор, пока не будет положен конец силовым действиям, направленным против мирных демонстрантов, пока не будут освобождены все политические заключенные и не будет начат широкий всесторонний политический диалог и, как итог, проведены новые президентские выборы», — отмечается в пресс-релизе по итогам переговоров, передает БелаПАН.

Пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства сообщила, что Макей «проинформировал собеседников о ходе конституционного процесса, идущего в Беларуси, и об иных вопросах развития ситуации внутри страны. Предметно подтверждено сохранение подходов и принципов, на которых Беларусь готова выстраивать взаимодействие с западными партнерами». Подтверждена «взаимная заинтересованность сторон в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании диалога».

Франция и Германия активно выступают за широкий диалог власти и демократических сил Беларуси при посредничестве ОБСЕ для проведения новых выборов. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель встречались с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской. Белорусские власти отказываются от таких переговоров.

 
Теги: Минск
 
 
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Политическая ситуация в Беларуси и «некоторые вопросы международной политики» обсуждены 16 апреля в Минске на встрече послов Германии Манфреда Хутерера и Ф
 
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