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Макей - о конституционном процессе, а послы Германии и Франции напомнили министру о политзаключенных и новых выборах. Вот и поговорили

16.04.2021 21:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

16 апреля состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с послом Германии Манфредом Хутеррером и послом Франции Николя де Лакостом.

Макей - о конституционном процессе, а послы Германии и Франции напомнили министру о политзаключенных и новых выборах. Вот и поговорили
16 апреля состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с послом Германии Манфредом Хутеррером и послом Франции Николя де Лакостом. В кратком сообщении МИД нашей страны сообщается, что было обсуждено "состояние белорусско-европейских и двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня". Макей рассказал о "конституционном процессе" в Беларуси и о других "вопросах развития ситуации внутри страны".

"Предметно подтверждено соблюдение подходов и принципов, на которых Беларусь готова выстраивать взаимодействие с западными партнерами, — отмечает пресс-служба МИД Беларуси. — В рамках беседы подтверждена взаимная заинтересованность сторон в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании диалога".

В сообщении пресс-службы французского посольства есть то, что не попало в сообщение МИД Беларуси. Послы выразили Владимиру Макею "обеспокоенность правительств своих государств по поводу ситуации с правами человека в Беларуси". Они напомнили о позиции Евросоюза "о невозможности нормализации отношений до тех пор, пока не будет положен конец силовым действиям, направленным против мирных демонстрантов", а также "пока не будут освобождены все политические заключенные и не будет начат широкий всесторонний политический диалог и, как следствие, проведены новые президентские выборы".
 
 
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16 апреля состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с послом Германии Манфредом Хутеррером и послом Франции Николя де Лакостом.
 
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