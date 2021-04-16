Ответ России на санкции США

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пишет korrespondent.net Министерство иностранных дел России в пятницу, 16 апреля, опубликовало ответные меры на антироссийские санкции США, принятые накануне,korrespondent.net





В МИД отметили, что в ближайшее время будут введены следующие контрмеры:





На основе взаимности последует высылка сотрудников дипломатических миссий США в количестве, соразмерном с осуществленной американскими властями акцией против российских дипломатов.

Ограничивается практика задействования Посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Выдача им соответствующих виз будет сведена к минимуму: до 10 человек в год на основе взаимности.





В строгом соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических сношениях и российским законодательством, включая Трудовой кодекс, будут приняты меры по полному прекращению практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан Российской Федерации и третьих стран.

В связи с систематическими нарушениями сотрудниками диппредставительств США правил осуществления поездок по территории Российской Федерации, прекращается действие двустороннего Меморандума 1992 г. О понимании в отношении "открытой суши".





Имеется в виду прекратить деятельность в Российской Федерации американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам. Эта работа, которая ведется давно и планомерно, будет доведена до конца, особенно на фоне того, что США не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на разветвленную законодательную базу.

Очевидно, что из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций.

У Лаврова также заявили, что ответили на польские санкции: на высылку из Польши трех российских дипломатов, вышлют из России пять польских.





Кроме того, МИД РФ обнародовал список американских чиновников, которым запрещен въезд в Россию:





Мэррик Гарланд, генеральный прокурор США;

Майкл Карвахаль, директор Федерального бюро тюрем США;

Алехандро Майоркас, министр внутренней безопасности США;

Сьюзан Райс, советник Президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности;

Кристофер Рэй, директор ФБР;

Эврил Хейнс, директор Национальной разведки США;

Джон Болтон, бывший помощник Президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН;

Роберту Вулси, бывшему директору ЦРУ.

Также в МИД добавили, что из-за "беспрецедентного характера спровоцированных Вашингтоном осложнений" в Москве решили отойти от обычной практики не "подсвечивать" публично предпринимаемые российской стороной контрмеры.





Напомним, накануне президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России.





Позже он выступил с заявлением, в котором выразил уверенность, что и Россия, и США стремятся к миру, в связи с чем, по его словам, встреча с Путиным должна состояться.



