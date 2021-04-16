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«Сохранить каналы коммуникации, продолжить рабочие контакты»

16.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Красноречивая фраза МИДа о текущих отношениях с Западом.

«Сохранить каналы коммуникации, продолжить рабочие контакты»

Фото: minsknews.by

16 апреля глава МИД Беларуси Владимир Макей встретился с послом Франции Николя де Лакостом и послом Германии Манфрэдом Хутерером.

Встреча прошла в конструктивном русле, отмечается в сообщении немецкого посольства в Минске.

При этом послы Франции и Германии «выразили обеспокоенность правительств своих государств по поводу ситуации с правами человека в Беларуси».

А также напомнили о позиции ЕС «о невозможности нормализации отношений до тех пор, пока не будет положен конец силовым действиям, направленным против мирных демонстрантов, пока не будут освобождены все политические заключенные и не будет начат широкий всесторонний политический диалог и, как итог, проведены новые президентские выборы».

В сообщении белорусского МИД об этом напоминании не говорится, но в последнем его предложении красноречиво описывается состояние дел на западном направлении: «В рамках разговора подтверждена взаимная заинтересованность сторон в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании диалога».

Звучит, как взаимный отказ от сжигания мостов.

Напомним, что к такому положению дел на западном направлении привели итоги выборов в августе и последовавшие за ними события в Беларуси.

ЕС и США ввели в отношении властей и связанных с ними бизнесменов санкции. Вашингтон заявил о готовности возобновить санкции в отношении «Белнефтехима».

В ответ белорусская сторона заявила о введении контрсанкций. Владимир Макей не исключил отмены закрепленного в Конституции положения о стремлении Беларуси к нейтралитету.

Арестованы активисты непризнанного властями Союза поляков Беларуси, пропаганда начала кампанию против наших соседей — Польши, Литвы и Украины.

 
Теги: Минск
 
 
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Красноречивая фраза МИДа о текущих отношениях с Западом.
 
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