«Сохранить каналы коммуникации, продолжить рабочие контакты»

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16.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Красноречивая фраза МИДа о текущих отношениях с Западом.
Фото: minsknews.by
16 апреля глава МИД Беларуси Владимир Макей встретился с послом Франции Николя де Лакостом и послом Германии Манфрэдом Хутерером.
Встреча прошла в конструктивном русле, отмечается в
При этом послы Франции и Германии «выразили обеспокоенность правительств своих государств по поводу ситуации с правами человека в Беларуси».
А также напомнили о позиции ЕС «о невозможности нормализации отношений до тех пор, пока не будет положен конец силовым действиям, направленным против мирных демонстрантов, пока не будут освобождены все политические заключенные и не будет начат широкий всесторонний политический диалог и, как итог, проведены новые президентские выборы».
В
Звучит, как взаимный отказ от сжигания мостов.
Напомним, что к такому положению дел на западном направлении привели итоги выборов в августе и последовавшие за ними события в Беларуси.
ЕС и США ввели в отношении властей и связанных с ними бизнесменов санкции. Вашингтон заявил о готовности возобновить санкции в отношении «Белнефтехима».
В ответ белорусская сторона заявила о введении контрсанкций. Владимир Макей не исключил отмены закрепленного в Конституции положения о стремлении Беларуси к нейтралитету.
Арестованы активисты непризнанного властями Союза поляков Беларуси, пропаганда начала кампанию против наших соседей — Польши, Литвы и Украины.
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Красноречивая фраза МИДа о текущих отношениях с Западом.
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