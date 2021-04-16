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Из полноприводного пазика сделали качественный автодом
Источник материала: Onliner
Вкусы и предпочтения караванеров (любителей путешествий на автодомах) — вещь загадочная. За $15 000 можно купить вполне приличный подержанный моторхоум европейского производства, но в России нашелся энтузиаст, который предпочел за эти деньги заказать переделку пазика. В итоге получилось отнюдь не плохо!
В своей первой жизни, начавшейся в 2012 году, это был полноприводный автобус ПАЗ-3206-110, который в Питере возил строителей. После окончания рабочей карьеры этот автобус был выкуплен за $6500 и... отправлен на историческую родину в город Павлово-на-Оке. Но не на завод ПАЗ, а на отдельную специализированную фирму «Автоуслуги», которая (ирония судьбы) располагается через забор от ПАЗа. Именно там подержанный автобус основательно передали, превратив в моторхоум. В процессе переделки в автодом серьезным метаморфозам был подвергнут не только салон автобуса ПАЗ-3206, но и кузов. Например, из всех боковых оконных проемов неизменными остались всего два — остальные за ненадобностью заварили стальными листами, попутно добавив с каждой стороны по одному новому окошку. Вместо штатных колес от ГАЗ-3307 на него поставили новые колеса и шины КИ-115 с протектором-«елочкой» от ГАЗ-3308 «Садко». Соответственно, задний мост превратился из двухскатного в односкатный, колея передних и задних колес подровнялась, а дорожный просвет вырос сразу на несколько сантиметров.
Салон автодома переделан полностью. Он разделен на несколько функциональных зон. Сразу после кабины, напротив основной входной двери, находится «гостиная»: пространство со столиком и двумя парами пассажирских кресел. Сразу за гостиной, после стационарной перегородки, обустроена спальная зона с двумя установленными друг над другом кроватями капсульного типа. Возле каждого места предусмотрены лампа и розетка. А сразу после кроватей по левой стороне расположена изолированная туалетная комната со всеми удобствами: здесь есть и туалет, и умывальник, и душевая кабина, и встроенная в потолок вытяжка. Справа от столешницы смонтирован высокий шкаф со встроенным двухкамерным холодильником. А далее, в оставшемся пространстве до запасного выхода и у задней стенки, обустроена кладовка, где поместились большой гардероб и вещевой шкаф с несколькими полочками.
На выходе получилась вполне себе микроквартира солидной (по меркам автодомов) площади. Пожалуй, полученный результат вполне оправдывает вложенные средства.
экспедиционная, зима/весна/лето/осень, 2-местная, 1 вход, 1 комната, противомоскитная сетка, тамбур, штормовые оттяжки, ДхШхВ: 350x120x100 см
экспедиционная, зима/весна/лето/осень, 4-местная, 2 входа, 1 комната, штормовые оттяжки, ДхШхВ: 220x220x190 см
экспедиционная, зима/весна/лето/осень, 8-местная, 3 входа, 1 комната, штормовые оттяжки, ДхШхВ: 465x465x210 см
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Вкусы и предпочтения караванеров (любителей путешествий на автодомах) — вещь загадочная. За $15 000 можно купить вполне приличный подержанный моторхоум...
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