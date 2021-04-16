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Из полноприводного пазика сделали качественный автодом

16.04.2021 22:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вкусы и предпочтения караванеров (любителей путешествий на автодомах) — вещь загадочная. За $15 000 можно купить вполне приличный подержанный моторхоум европейского производства, но в России нашелся энтузиаст, который предпочел за эти деньги заказать переделку пазика. В итоге получилось отнюдь не плохо!

В своей первой жизни, начавшейся в 2012 году, это был полноприводный автобус ПАЗ-3206-110, который в Питере возил строителей. После окончания рабочей карьеры этот автобус был выкуплен за $6500 и... отправлен на историческую родину в город Павлово-на-Оке. Но не на завод ПАЗ, а на отдельную специализированную фирму «Автоуслуги», которая (ирония судьбы) располагается через забор от ПАЗа. Именно там подержанный автобус основательно передали, превратив в моторхоум. В процессе переделки в автодом серьезным метаморфозам был подвергнут не только салон автобуса ПАЗ-3206, но и кузов. Например, из всех боковых оконных проемов неизменными остались всего два — остальные за ненадобностью заварили стальными листами, попутно добавив с каждой стороны по одному новому окошку. Вместо штатных колес от ГАЗ-3307 на него поставили новые колеса и шины КИ-115 с протектором-«елочкой» от ГАЗ-3308 «Садко». Соответственно, задний мост превратился из двухскатного в односкатный, колея передних и задних колес подровнялась, а дорожный просвет вырос сразу на несколько сантиметров.

Из полноприводного пазика сделали качественный автодом

Салон автодома переделан полностью. Он разделен на несколько функциональных зон. Сразу после кабины, напротив основной входной двери, находится «гостиная»: пространство со столиком и двумя парами пассажирских кресел. Сразу за гостиной, после стационарной перегородки, обустроена спальная зона с двумя установленными друг над другом кроватями капсульного типа. Возле каждого места предусмотрены лампа и розетка. А сразу после кроватей по левой стороне расположена изолированная туалетная комната со всеми удобствами: здесь есть и туалет, и умывальник, и душевая кабина, и встроенная в потолок вытяжка. Справа от столешницы смонтирован высокий шкаф со встроенным двухкамерным холодильником. А далее, в оставшемся пространстве до запасного выхода и у задней стенки, обустроена кладовка, где поместились большой гардероб и вещевой шкаф с несколькими полочками.






На выходе получилась вполне себе микроквартира солидной (по меркам автодомов) площади. Пожалуй, полученный результат вполне оправдывает вложенные средства.

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Вкусы и предпочтения караванеров (любителей путешествий на автодомах) — вещь загадочная. За $15 000 можно купить вполне приличный подержанный моторхоум...
 
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