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Депутаты приняли изменения в закон о массовых мероприятиях

16.04.2021 22:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Палата представителей 16 апреля приняла во втором чтении законопроект об изменении закона «О массовых мероприятиях».

Депутаты приняли изменения в закон о массовых мероприятиях

«Законопроект направлен на создание условий для обеспечения общественной безопасности и порядка при проведении массовых мероприятий», — сообщает пресс-служба ПП НС.

В частности, документ предусматривает:

— упразднение уведомительного порядка организации и проведения массовых мероприятий;

— наделение местных исполнительных и распорядительных органов правом определения мест, рекомендованных для проведения массовых мероприятий;

— исключение из закона норм, связанных с продажей алкогольных напитков и пива, в целях предотвращения множественности нормативных правовых актов, регулирующих один вопрос, и согласования с законом «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта»;

— распространение на лицо, присутствующее на массовом мероприятии в качестве журналиста средства массовой информации, при осуществлении им своей деятельности требований по соблюдению общественного порядка наравне с участниками массовых мероприятий и установление запрета для такого лица быть участником или организатором массового мероприятия;

— запрет освещения в СМИ, глобальной компьютерной сети Интернет или иных информационных сетях в режиме реального времени (в прямом эфире) массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка их организации или проведения;

— приостановление функционирования объектов общественного питания, транспорта, торговых объектов, ярмарок, работы организаций всех форм собственности в местах проведения массовых мероприятий по маршрутам следования их участников по требованию руководителя (заместителя) соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа, органа внутренних дел в установленных законом случаях (в частности, при возникновении опасности для жизни и здоровья граждан, либо если принято решение о запрещении (недопустимости) проведения массового мероприятия);

— возможность введения временного запрещения или временного ограничения движения по дорогам при проведении массового мероприятия в порядке, установленном законодательством в области дорожного движения.

Обновленный закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.

 
 
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Палата представителей 16 апреля приняла во втором чтении законопроект об изменении закона «О массовых мероприятиях».
 
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