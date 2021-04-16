США призвали белорусские власти перестать относиться к своим гражданам как к противникам

«В то время как в работе Постоянного совета [ОБСЕ] был перерыв, к сожалению, в Беларуси не было перерыва в применении репрессий», — заявила и.о. заместителя главы миссии США в организации Элизабет Розенсток-Силлер 16 апреля на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

«Мы особенно обеспокоены провокационными, политически мотивированными арестами властями членов белорусско-польской общины, — сказала она. — Эти аресты сопровождались еще более яростной антипольской пропагандой по белорусскому государственному телевидению, а также давлением на школы польского языка с целью получения подробной информации об их учителях и учениках (в том числе о несовершеннолетних)».

Розенсток-Силлер также отметила: «Мы напоминаем нашим белорусским коллегам, что их граждане, в том числе и польского происхождения, не являются их врагами. Мы призываем белорусские власти перестать относиться к своим гражданам как к противникам, а вместо этого уважать их права человека и основные свободы».

Представитель США подчеркнула, что поддерживаемые белорусским государством репрессии в отношении членов польской общины сопровождаются продолжающимся ущемлением прав на свободу выражения мнений, мирных собраний и объединений. «Мы поддерживаем усилия Международной платформы подотчетности по Беларуси по сбору доказательств пыток и репрессий для привлечения виновных к ответственности», — заявила Розенсток-Силлер.