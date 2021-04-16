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«Очень медленно работают литовские таможенники». Перед «Мядининкаем» собралось около тысячи фур
Источник материала: Tut.by
Дальнобойщики жалуются на длительное ожидание прохождения границы при выезде из ЕС, на литовской стороне в пункте пропуска «Мядининкай». По словам водителей, ждать оформления в накопителе им приходится более двух суток.
— Я приехал к «Мядининкаю» в среду, 14 апреля, в 17.30. До сих пор стою в накопителе (он находится примерно за два километра от пункта пропуска) и жду, когда подойдет моя очередь оформляться, — рассказал AUTO.TUT.BY Игорь, водитель из Беларуси.
По словам Игоря, сейчас в накопителе около тысячи машин из разных стран. Некоторые водители ждут прохождения границы уже больше двух суток. На условия дальнобойщики не жалуются: рядом есть туалет, магазин, больше их изматывает само ожидание.
— Литовские таможенники работают очень медленно — из-за этого вся проблема, — считает водитель. — Каждые два часа они запускают всего 10−15 машин.
Водители возмущены такой ситуацией, они звонили с жалобой на горячую линию таможенной службы Литвы. На границу дважды приезжал сотрудник погранслужбы из Вильнюса: выслушивал претензии от дальнобойщиков, чтобы довести их до сведения своего руководства. Однако вопрос в ведомствах решить не успели: водителям объяснили, что обратились они поздно — рабочий день уже закончен, а впереди выходные.
— Еще есть вопрос, который мы озвучивали представителю пограничников: это плата за проезд по дорогам в Литве. Он стоит для нас 13 евро в сутки. Вот мы доезжаем до накопителя и стоим там, оплата заканчивается, и перед выездом нам нужно заплатить еще 13 евро за новые сутки: чтобы проехать два километра от накопителя до самого пункта пропуска. Не заплатишь — таможенники выпишут штраф около 170 евро.
Пока водители стоят в накопителе, на дороге увеличивается очередь из автопоездов. К 22.00 она составляла около двух километров.
Получить оперативный комментарий в пограничной службе Литвы AUTO.TUT.BY не удалось. В конце рабочего дня ведомство разместило
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По сведениям водителей, ждать оформления в накопителе им приходится более двух суток.
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