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На крыше головного офиса А1 высадили овощи, ягоды и зелень

17.04.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

16 апреля на крыше головного офиса А1 на улице Интернациональной, 36 в самом центре Минске открыли огород. Проектом «А1гарод» компания продолжила работу над развитием своего «зеленого офиса» в рамках экологического направления в сфере корпоративной социальной ответственности.  

Ухаживать за огородом будет садовник, но при желании любой сотрудник А1 тоже сможет помочь ему. Уже через несколько месяцев там вырастет салат, перцы, укроп, мята, земляника и многое другое. Что со всем этим делать, решит онлайн-голосование, запущенное внутри компании.

«С 2020 года одним из приоритетных направлений А1 в сфере корпоративной социальной ответственности стала экология, и поэтому мы решили изменить наше рабочее пространство и реализовать там концепцию «зеленого офиса». Для этого большая часть внутренней документации была переведена в цифровой формат, появились специальные контейнеры для раздельного сбора и сортировки мусора. А благодаря проекту «А1гарод» зеленым стал не только наш офис, но даже крыша здания, в котором он расположен», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций А1 Николай Бределев.

Несмотря на то, что огород находится в необычном месте в центре города, на урожай это никак не повлияет: расположение, непредсказуемость погоды и чистота воздуха – все это было предусмотрено еще на стадии разработки проекта. Тяжелые металлы от выхлопных газов концентрируются на уровне третьего этажа, а огород находится на десятом, куда вредные соединения и пыль уже не доходят. Для растений закуплен сертифицированный грунт, а для полива будет использована очищенная питьевая вода.

Специально для того, чтобы даже в неформальном общении сотрудники А1 могли обмениваться впечатлениями от всех «зеленых» активностей в офисе, компания выпустила тематический экостикерпак для Telegram. Любой желающий также может бесплатно скачать его здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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16 апреля на крыше головного офиса А1 на улице Интернациональной, 36 в самом центре Минске открыли огород.
 
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