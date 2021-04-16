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В Беларуси разрешили денежные переводы в разных валютах и с любых счетов
Источник материала: Партизан
В Беларуси расширяется перечень услуг, которые предоставляют банки своим клиентам по денежным переводам. Эти изменения перечислены в постановлении Правления Национального банка от 5 апреля 2021 г. № 87 и вступают в силу с 17 апреля 2021 года.
В Беларуси разрешили денежные переводы в разных валютах и с любых счетов
В частности, физлица смогут отправлять деньги с любого своего счета, даже из банков, которые не входят в систему денежных переводов. Об этом сказано в комментарии Нацбанка.
Можно будет отправлять деньги в разных валютах: они будут рассчитываться по обменному курсу банков, если иной обменный курс не установлен правилами системы денежных переводов.
Клиенты банков смогут переводить деньги, используя инфокиоски и другие системы самообслуживания, интернет-банк и мобильные приложения банков,
О национальных сайтах
Также в Беларуси разрешили создавать местные сайты систем денежных переводов.
Обратившись на национальный сайт системы денежных переводов, физлица смогут:
отправлять денежный перевод;
получать денежный перевод;
отзывать невыплаченный денежный перевод или изменить его реквизиты;
получать информацию о всех отправленных и полученных денежных переводах;
получать информацию об изменении условий договора о предоставлении услуг по денежным переводам;
взаимодействовать с банком по вопросам о денежных переводах.
Изменения повысят удобство и востребованность денежных переводов и позволят банкам расширить перечень услуг, отмечает регулятор.
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В Беларуси расширяется перечень услуг, которые предоставляют банки своим клиентам по денежным переводам. Эти изменения перечислены в постановлении Правления...
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