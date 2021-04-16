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В Беларуси разрешили денежные переводы в разных валютах и с любых счетов

17.04.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси расширяется перечень услуг, которые предоставляют банки своим клиентам по денежным переводам. Эти изменения перечислены в постановлении Правления Национального банка от 5 апреля 2021 г. № 87 и вступают в силу с 17 апреля 2021 года.

В Беларуси разрешили денежные переводы в разных валютах и с любых счетов

В Беларуси разрешили денежные переводы в разных валютах и с любых счетов

В частности, физлица смогут отправлять деньги с любого своего счета, даже из банков, которые не входят в систему денежных переводов. Об этом сказано в комментарии Нацбанка.

 

Можно будет отправлять деньги в разных валютах: они будут рассчитываться по обменному курсу банков, если иной обменный курс не установлен правилами системы денежных переводов.

 

Клиенты банков смогут переводить деньги, используя инфокиоски и другие системы самообслуживания, интернет-банк и мобильные приложения банков, пишет myfin.by

О национальных сайтах

Также в Беларуси разрешили создавать местные сайты систем денежных переводов. 

Обратившись на национальный сайт системы денежных переводов, физлица смогут: 

отправлять денежный перевод;

получать денежный перевод;

отзывать невыплаченный денежный перевод или изменить его реквизиты;

получать информацию о всех отправленных и полученных денежных переводах;

получать информацию об изменении условий договора о предоставлении услуг по денежным переводам;

взаимодействовать с банком по вопросам о денежных переводах.

Изменения повысят удобство и востребованность денежных переводов и позволят банкам расширить перечень услуг, отмечает регулятор.

 
 
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В Беларуси расширяется перечень услуг, которые предоставляют банки своим клиентам по денежным переводам. Эти изменения перечислены в постановлении Правления...
 
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