Пункт пропуска «Видзы» начнет работать 17 апреля

Пересечь границу в этом пункте пропуска в субботу можно будет с 9:00.





Такое решение было принято после поступления от литовских таможенников информации о готовности проводить таможенные операции в «Твярячюсе». Между белорусскими и литовскими таможенными службами были достигнуты соответствующие договоренности.





В ГТК обращают внимание на то, что пройти таможенный контроль в данном пункте пропуска смогут порожние грузовики и легковые авто вне зависимости от государства их регистрации. Это касается и товаров для личного пользования, перевозимых через границу.



