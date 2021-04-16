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Пункт пропуска «Видзы» начнет работать 17 апреля

17.04.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пункт пропуска «Видзы» (с литовской стороны — «Твярячюс») начнет проводить таможенные операции 17 апреля. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в ГТК.

Пересечь границу в этом пункте пропуска в субботу можно будет с 9:00.

Такое решение было принято после поступления от литовских таможенников информации о готовности проводить таможенные операции в «Твярячюсе». Между белорусскими и литовскими таможенными службами были достигнуты соответствующие договоренности.

В ГТК обращают внимание на то, что пройти таможенный контроль в данном пункте пропуска смогут порожние грузовики и легковые авто вне зависимости от государства их регистрации. Это касается и товаров для личного пользования, перевозимых через границу.
 
Теги: Минск
 
 
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Пункт пропуска «Видзы» (с литовской стороны — «Твярячюс») начнет проводить таможенные операции 17 апреля. Об этом корреспонденту агентства...
 
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