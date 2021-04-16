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«Хорошего дня!» не получится: в субботу, 17 апреля, возможны грозы

17.04.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Синоптики сообщают, в субботу будет облачная с прояснениями погода.

 Практически на всей территории страны пройдут дожди, в отдельных регионах прогремят грозы. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный, 4–9 м/с.



Ночью температура воздуха будет колебаться от +3 °C до +8 °C, днем составит +10…+16 °C.
 
 
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Синоптики сообщают, в субботу будет облачная с прояснениями погода.
 
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