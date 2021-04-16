|
«Хорошего дня!» не получится: в субботу, 17 апреля, возможны грозы
Источник материала: Партизан
Синоптики сообщают, в субботу будет облачная с прояснениями погода.
Практически на всей территории страны пройдут дожди, в отдельных регионах прогремят грозы. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный, 4–9 м/с.
Ночью температура воздуха будет колебаться от +3 °C до +8 °C, днем составит +10…+16 °C.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики сообщают, в субботу будет облачная с прояснениями погода.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)