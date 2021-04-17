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Премьера на ОНТ! Стартует новый семейно-познавательный проект «Утро вечера мудренее»

17.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Премьера на ОНТ! Стартует новый семейно-познавательный проект «Утро вечера мудренее»

Приятный сюрприз для всех любителей «как это работает» и «где это находится». Всё, о чём вы давно хотели узнать, но не знали, у кого спросить. Телеканал ОНТ запускает новый телепроект «Утро вечера мудренее». Уникальный шанс для телезрителей не просто узнать, но и самим отправиться на поиски ответа вместе с главными героями — Миланой и её дедушкой. 


Вооружившись камерой и письмами телезрителей восьмилетняя Милана и её дедушка каждую субботу выдвигаются на поиски ответов на самые невероятные вопросы.

Владимир Воронков: «Я столько для себя открыл, и в первую очередь, что познавательная программа – она и развлекательная. То есть как бы мы несерьёзно говорим, но потом, когда люди смотрят, говорят: «Так, простите, это у нас»? Мы, оказывается, совершенно не знаем свою страну, причём такие мелкие детали, а ты был там? Что-то видел?»

Выдающиеся люди, гениальные изобретения, важные достижения, секреты производства, мистические истории и легенды – всё о Беларуси. И если дедушка, понятное дело, умный и мудрый благодаря своему опыту, то его любопытной внучке ещё предстоит немало новых открытий.

Для Миланы это совсем не дебют на телевидении, за плечами – победа в третьем сезоне шоу «Талент краiны» два года назад. Но теперь малышка подросла, и у неё самой появилось очень много вопросов.

Милана Хотулёва: «Я бы поехала на раскопки, чтобы узнать, какие ещё скрылись кости динозавров. Какие интересные вещи там скрылись от древних фараонов».

Уже завтра в 10:25 утра, в первом выпуске, вы узнаете, что из сладкого может быть полезным, кто готовил первые Олимпийские игры, где в Беларуси запускают ракеты и какую страну спас белорусский трактор.

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Приятный сюрприз для всех любителей «как это работает» и «где это находится». Всё, о чём вы давно хотели узнать, но не знали, у кого спросить. Телеканал ОНТ запускает...
 
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