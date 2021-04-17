В Москве подвели итоги «Продэкспо»: какие белорусские бренды завоевали золото?

Источник материала: ОНТ

В Москве завершилась крупнейшая гастрономическая выставка «Продэкспо». Её кульминация – подведение итогов дегустационного конкурса. Наши производители – традиционно в числе лидеров и обладателей наград высшей пробы.



Золото «Продэкспо» – у старейшего белорусского завода «Аквадив». Высшей наградой отмечен продукт «Ривен Хилл» – белорусская версия одного из любимых напитков жителей Туманного Альбиона. Жюри оценило состав, в котором умягчённая питьевая вода и сусло из белого винограда. Изюминка – аромат можжевеловой ягоды, имбиря и лимона. Интерес у россиян традиционно вызвала и минеральная вода премиум-класса «Аквадив», условия добычи и розлив которой гарантируют сохранение природной микробиологической чистоты.





Искусство технологов предприятия, натуральные ингредиенты лучшего качества от белорусских производителей позволили получить восемь самых высоких наград по итогам дегустационного конкурса и кондитерской фабрике «Коммунарка». Золото – у шоколада «Трюфельный элит» с орехами и у изготовленных по эксклюзивной технологии конфет «Беловежская пуща». Шоколад «Детские истории» с молочной начинкой и злаками, который разработан технологами предприятия совместно с научно-практическим центром по продовольствию Академии наук Беларуси, также отмечен золотой медалью «Продэкспо». Кроме того, эта новинка от минских кондитеров получила диплом как лучший инновационный продукт. Совсем скоро все эти продукты разойдутся по магазинам всей России.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram