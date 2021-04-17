Уникальный фотоальбом с раскадровкой «Щелкунчика» представили в Большом театре

Источник материала: ОНТ

Раскадровка «Щелкунчика» в новой редакции Валентина Елизарьева. Фотоальбом о балетной премьере в Большом театре представили сегодня. Состоялась автограф-сессия с великим хореографом и артистами. Сейчас поклонники смотрят культовый спектакль вживую.





Балет-сказка, балет-феерия – «Щелкунчик», версия 2020. Теперь открываем страницы – такие же живописные. Уже исторические снимки, только в цвете. Фотограф Алексей Казнадей сегодня пожелал остаться за кадром. Театр – это искусство коллективное.

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси: «Я сочинил этот спектакль от первой ноты до последней без всяких купюр, перестановок и т.д. Я вспоминаю, что работал с большим пиететом и упоением. Сюда много вложено сил. Рад, что мне встретились на пути этого спектакля замечательные артисты. Наверное, грубо говорить, что балет – это ещё и очень трудное искусство, нужно много провести репетиционных часов в зале, попотеть. Потому что нагрузки физические очень большие».

Съёмочный период – с 13 октября прошлого года и по декабрь. В Большом премьерными считают 10 спектаклей. Четыре состава солистов «застыли» в 320 экземплярах. Редкая книга этот «Щелкунчик»! «Визитная карточка» с либретто.

Олег Еромкин, заслуженный артист Беларуси: «Сейчас, имея уже и театральный, и жизненный опыт, ты, конечно, не обращаешь внимание. То есть ты делаешь то, что от тебя хочет постановщик, полностью отдаёшься работе. А камера... на неё только обращаешь внимание, когда слишком близко подходит. Все Принцы скажут, что в этом спектакле очень необычные па-де-де, необычные адажио».

Балетная труппа сегодня non-stop в «Вальсе цветов» Чайковского: днём – репетиции, вечером – спектакль. До третьего звонка – «звёздная» встреча и автограф-сессия в Камерном зале театра. Счастливчикам – бонус от Елизарьева: «Мгновения» в подарок.

Нужно быть крайне собранным, чтобы мгновение остановить в танце. В такой съёмке важны и руки, и ноги... Планы в фотоальбоме – в основном общие.

Своего «Щелкунчика» Елизарьев увидел... во сне. Впервые сказка стала былью 15 апреля 1982. Новая редакция – премьера, одна из самых кассовых этого сезона в Большом. Балет – искусство сиюминутное. Оно и прекрасно. В зале заметно щёлканье фотокамер.

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