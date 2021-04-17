Названы победители рекламной игры «Авторалли призов» Белагропромбанка

Источник материала: ОНТ

Белагропромбанк продолжает радовать своих вкладчиков новыми сюрпризами. Не успели отшуметь рекламные игры банка с крупными подарками накануне Нового года, как уже в разгаре новый призовой марафон – «Авторалли призов», где разыгрываются 9 автомобилей и деньги! Как схватить удачу за хвост и стать счастливым обладателем?





Нет, это не свадебный кортеж, это авторалли призов от Белагропромбанка! Но выглядит не менее эффектно и празднично. В первом розыгрыше рекламной игры среди вкладчиков, которые оформили депозиты в банке с 1 по 31 марта, разыграли три автомобиля, а также 10 призов по три тысячи белорусских рублей! И это только начало!

Татьяна Романюк не поверила в свою удачу и не смогла сдержать слез радости, когда узнала, что выиграла автомобиль.

Татьяна Романюк, вкладчик Белагропромбанка: «Я надеялась, что муж выиграл, а оказывается, что я, Романюк Татьяна Петровна. Я не поверила, пока не позвонили ваши девочки».

Не ожидал выигрыша и Василий Костенок. Ему эту новость сообщили соседи.

Василий Костенок, победитель рекламной игры «Авторалли призов»: «В банке, когда пришли переоформлять вклад, объяснили, что есть такая игра, где деньги можно получить и машину выиграть. Ну, вот!»

Самой удачливой в своей семье теперь признана Валентина Мойсеенко. Супруг, трое детей и сама вкладчица банка в восторге от такого выигрыша.

Валентина Мойсеенко, вкладчик Белагропромбанка: «Я узнала из прямого эфира. Это такой шок, эмоции. Летаешь по всей квартире».

Игра «Авторалли призов» продолжается! Впереди еще полтора месяца, чтобы открыть вклад в Белагропромбанке, принять участие в розыгрыше. И кто знает, может, именно вам повезет поехать по весенним дорогам на новеньком автомобиле! Подробности о рекламной игре «Авторалли призов» на сайте банка.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram