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Названы победители рекламной игры «Авторалли призов» Белагропромбанка
Источник материала: ОНТ
Белагропромбанк продолжает радовать своих вкладчиков новыми сюрпризами. Не успели отшуметь рекламные игры банка с крупными подарками накануне Нового года, как уже в разгаре новый призовой марафон – «Авторалли призов», где разыгрываются 9 автомобилей и деньги! Как схватить удачу за хвост и стать счастливым обладателем?
Нет, это не свадебный кортеж, это авторалли призов от Белагропромбанка! Но выглядит не менее эффектно и празднично. В первом розыгрыше рекламной игры среди вкладчиков, которые оформили депозиты в банке с 1 по 31 марта, разыграли три автомобиля, а также 10 призов по три тысячи белорусских рублей! И это только начало!
Татьяна Романюк не поверила в свою удачу и не смогла сдержать слез радости, когда узнала, что выиграла автомобиль.
Не ожидал выигрыша и Василий Костенок. Ему эту новость сообщили соседи.
Самой удачливой в своей семье теперь признана Валентина Мойсеенко. Супруг, трое детей и сама вкладчица банка в восторге от такого выигрыша.
Игра «Авторалли призов» продолжается! Впереди еще полтора месяца, чтобы открыть вклад в Белагропромбанке, принять участие в розыгрыше. И кто знает, может, именно вам повезет поехать по весенним дорогам на новеньком автомобиле! Подробности о рекламной игре «Авторалли призов» на сайте банка.
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Белагропромбанк продолжает радовать своих вкладчиков новыми сюрпризами. Не успели отшуметь рекламные игры банка с крупными подарками накануне Нового года, как...
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